高級組銀牌︱余在言奪決賽最佳球員：不在意獲獎　再遇傑志更想贏

東方連續兩屆於高級組銀牌決賽不敵傑志，上季東方法定時間與「藍鳥」踢成1：1，戰至互射十二碼階段飲恨；今屆東方雖然人腳被比下去，但贏盡形勢，更是先入球的一方，然而兩名球員先後被逐，人數優勢變劣勢，終再屈居亞軍。



東方唯一安慰獎，是中場余在言賽後獲頒「決賽最佳球員」，可是這位22歲港足新一代明顯沒有心情領獎。「我不知道有這個獎，所以沒想過，最重要是想東方贏波，贏不到的話，拿什麼獎也不算特別，我也不太在意。」

他認為球隊更值得贏波，「今場踢得比對方好，部署也足夠，我們更能控制比賽，有更多入球機會，只是差最後一下......球隊領兩張紅牌，也讓比賽很難踢。」

余在言獲頒銀牌決賽最佳球員。（鄭子峰攝）

余在言深明部份隊友經歷上屆決賽失利，希望今仗雪恥，結果被反勝，感覺特別痛苦。

「恭喜傑志。但我為全部隊友、教練、職員感到驕傲，我們對一隊經常贏的球隊，傑志是『11隻鬼』，場場都要贏，什麼盃也要拿，今場比賽我們表現出是能夠贏的，還有聯賽、足總盃，會先專注這些比賽，之後再遇上傑志會更想贏。」

余在言所指的，相信是傑志今場正選陣容包括查理史葛、明加索夫、伊高沙托尼、基爾頓、米基爾、查恩6名外援，加上保羅、艾里奧、費蘭度、羅拔圖4位巴西裔港籍球員，還有在香港出生的中德混血兒周緣德。然而傑志在比賽中段曾先後換入羅梓駿、陳俊樂跟潘沛軒等土生華將。

東方不敵傑志，失落銀牌。（鄭子峰攝）

梁冠聰：人生不知道有多少個決賽

至於今場戴起東方隊長臂章、並取得球隊唯一入球的梁冠聰，賽後也激動落淚，他在球隊圍圈時一直低下頭，用球衣遮臉。

據了解，梁冠聰在「決賽最佳球員」中所得票數跟余在言十分接近，他坦言「人生不知道有多少個決賽」，但足球就是如此殘酷，東方縱踢得比上屆好，但質素及入球仍是兩隊間的分野，「我們做了自己該做的事，奈何（勝利女神）不站在我們的一方，只能去接受。得到這麼多人支持，這種感覺是永遠買不到的，相信總有一日我們能用成績去報答他們。」

梁冠聰（右）賽後十分失落。（袁志浩攝）