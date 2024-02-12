花劍大獎賽｜張家朗重拾勇態　都靈大獎賽封王　成生涯第一次

香港花劍隊周日（11日）續戰都靈大獎賽，張家朗與蔡俊彥在正賽登場，前者在64強首圈即與隊友吳諾弘相遇，李逸朗及蔡俊彥則分別與法國及克羅地亞對手爭晉級。最終重拾勇態的張家朗殺入決賽，勇奪生涯首個大獎賽冠軍。



昨日展開的男子組賽事，港隊除世界排名第5的張家朗及第16位的蔡俊彥直入正賽64強外，其餘7人包括崔浩然、吳諾弘、楊子加、李逸朗、梁千雨、陳建雄和梁國風，均於資格賽爭逐，最終吳諾弘與李逸朗攜手晉身正賽。

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張家朗以新形象在大獎賽亮相。（香港劍擊總會）

挫東京奧運銀牌闖8強

張家朗在都靈站以新形象登場，於晉級過程未遇太大考驗。首圈面對隊友吳諾弘在初段以3：1領先，保持領先優勢下終以15：11擊敗隊友，晉身32強。張家朗其後先以15：4輕取世界排名第46位的丹麥劍手WINTERBERG-POULSEN Jonas，再於16強硬撼世界排名第12、東京奧運銀牌加羅素（Daniele Garozzo）。二人在初段勢均力敵，張家朗稍領先3:1後打出一波4:0攻勢，拉開分差至7:1。港將中段領先11:7下，被對手追至9:11，不過張家朗未有讓加羅素乘勢反擊，連取4分以15:9獲勝，打入8強，與獎牌再近一步。

張家朗（左）首圈力克隊友吳諾弘晉級。（FIE）

劍神本色 連追3分決一劍闖決賽

愈戰愈勇的張家朗與世界排名第4的埃及劍手Hamza Mohamed爭入4強，劍指獎牌的港將未有受到威脅，開局已力壓對手，中段更拉開5分差，雖一度被收窄至兩分，他在一直領先下仍以15:11擊敗對手，勇闖4強，在不設銅牌戰下穩奪獎牌。

力爭今季第一金的張家朗，在4強硬撼世界排名第8的美國名將伊肯（Nick Itkin），張在初段3:1稍佔上風，惟對手連番搶攻反超前至5:4。雙方隨後拉鋸三度戰平，伊肯憑反擊連奪2分，反超11：9。張家朗發揮劍神本色，落後11:14下連追3分至14平，最終張家朗在決一劍下以15:14勝出，殺入決賽爭金，脫下面罩後展露勝利的笑容。

張家朗擊敗世界排名第4劍手，勇闖4強。（香港劍擊總會）

金牌戰，張家朗對上東京奧運銅牌、捷克劍手Alexander Choupenitch，後者在4強以15:8擊退法國名將Enzo Lefort。張在開局領先4:1，保持優勢打出一波4:0拉開至11:5，港將終在未受太大壓力下，以15:11擊敗對手，勇奪今季首面金牌。

自去年12月展開新賽季，張家朗在世界盃日本站8強止步、今年初亦在世界盃巴黎站以第10名完成，今站殺入決賽奪得本賽季第一面獎牌，亦是他在大獎賽的首金。此前他最佳大獎賽成績是2019年都靈站和去年釜山站均奪得銀牌。

張家朗重拾勇態 奪今季兼生涯大獎賽首金。（FIE）

李逸朗生涯首闖大獎賽16強。（香港劍擊總會）

李逸朗16強止步仍寫最佳

世界排名142位的李逸朗，去年先後於巴黎站世界盃及上海大獎賽躋身正賽，今季他狀態勇銳，1月於巴黎站再度打入64強，以第49名完成，連同今站，他今年已連續兩次晉身正賽，更於今日殺入16強突破生涯最佳成績。

他在首圈硬撼世界排名第11的Rafael Savin，初段即壓制對手取得領先，其後打成7：4，一直領先的他雖一度被追平12：12，惟最後仍頂住壓力在決一劍下、以13：12擊敗排名高131位的強敵，生涯首闖大獎賽次圈。

李逸朗在今站寫下生涯最佳成績。（香港劍擊總會）

這名23歲港將氣勢如虹，面對世界排名第31、意大利好手Davide Filippi，在領先2：1後乘勇壓制對手，中段領先9：7後如入無人之境，終以15：7勇挫排名比自己高111位的對手，連續兩戰擊退排名前40劍手，殺入16強刷新個人最佳成績。

愈戰愈勇的李逸朗其後與世青賽金牌飯村一輝爭晉級，他在開局落後0：3，隨後果斷搶攻追成3:4，該日本新星隨即打出一波5:0攻勢拉開分差，陷入苦戰的港將縱然加強防守，仍未能在對手身上找到缺口，中段一度落後6分下，終未能收復失地，以7：15告負，無緣8強，仍寫下生涯最好成績。

蔡俊彥在今站力爭巴黎奧運積分。（FIE）

蔡俊彥首圈出局

力爭巴黎奧運積分的蔡俊彥首圈面對世界排名104的克羅地亞劍手Petar Files，初段稍領先5：3，惟其後被對手快攻得手，遭反超前後落後8：11，最終蔡俊彥苦戰下未能突破，以13：15憾負，無緣32強。

穩固巴黎奧運積分的陳諾思在今站32強止步。（資料圖片／林靄怡攝）

陳諾思32強止步

於去年花劍大獎賽上海站首闖次圈的陳諾思，今仗從資格賽突圍後，首圈在法國對手退賽下不戰而勝晉身32強。她與俄羅斯Kristina Samonova爭晉級，初段領先下被追平3：3，中段她以9：5佔領先優勢。惟其後陳在領先下被對手連轟4分追平13：13，終以14：15憾負，無緣16強。

另一港將符妤名在64強硬撼世界排名31位的意大利代表Martina Sinigalia，力戰下以11：15告負。