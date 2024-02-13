賀歲盃｜陳肇麒的「回憶殺」　大球場料重建　與隊友再留美麗一頁

賀歲盃相隔五年再次於香港大球場舉辦，對前香港隊中鋒陳肇麒而言，今日除了是實現網民最期待的畫面，與「踢法似佢」的球星韋拿同場，能夠在料即將改建的大球場，與一班前輩和前港足隊友踢球，才是最美好的回憶。



多位名宿在陣的「世界明星隊」，今日（13日）於賀歲盃對由香港傳奇球員組成的「香港明星隊」，「香港隊」雖然以3：7落敗，但雙方合演10個入球，現場氣氛高漲。港將陳肇麒與「踢法相似」的西班牙前鋒韋拿同場較技，後者梅開二度，「陳七」笑言「人哋世界級吖嘛」，「個個都世界級明星，以前電視上看他們踢球，他們年紀即使大了，仍然有技術」。

大球場料將重建，今日賀歲盃成為香港球員的美麗回憶。（葉詩敏攝）

陳肇麒今仗未有入球，仍然滿足。（葉詩敏攝）

大球場盛載着香港足球的光輝歲月，陳肇麒曾於2009東亞運動會決賽建功，助港隊擊敗日本，奪得金牌。退役近4年的他今日在賀歲盃踢足全場，下半場三度起腳惟未能炮製入球，不過能夠重踏大球場，他已很滿足，「大球場即將重建，其實都是一個回憶」。

梁振邦為球隊射入第一球，陳肇麒為好友興奮慶祝。（葉詩敏攝）

除了大球場，今仗隊友對陳肇麒來說亦是「回憶殺」。葉鴻輝、陳偉豪、梁振邦、歐陽耀冲、文彼得、李康廉等都是他的前南華隊友，唐建文亦是前港隊成員，陳肇麒坦言懷念：「能與幾位前輩，以及以前在港隊一齊搏殺搏命的隊友在大球場踢球，最開心。」

陳肇麒喜與李健和等名宿同場。（葉詩敏攝）

比賽之後，陳肇麒和陳偉豪拖着子女走到場邊和草地合照，陳肇麒坦言宣布退役時正值疫情，生涯最後一戰無疾而終，「之前疫情沒有退役戰，今次抱住他們（子女）入草地當是吧」。

前港足戰友、可愛的子女、還有傳奇球星加持，今日的賀歲盃，再為他留下很可能是最後的大球場美好回憶。