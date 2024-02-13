賀歲盃｜范俊業高飛低撲力抗世界級球星　李健和：大家都無欺場

縱然「香港明星隊」在賀歲盃以3：7不敵「世界明星隊」，但上半場為港隊把關的范俊業，今仗高飛低撲，負嵎頑抗，獻出不少精彩撲救，「豬仔」笑言無論退役前或退役後，都是「盡做」，並直言有「秘密練兵」。



「賀歲盃2024」今日（13日）在香港大球場上演，「世界明星隊」與「香港明星隊」合演入球騷，最終香港隊以3：7落敗。畢竟是賀歲波，勝負都是其次，最重要是一班球員及球迷盡興。完場後，兩軍球員攜同子女在大球場繞場一周，向在場的球迷致意，而港隊球員們都把握機會與世界級球星近距離接觸，自拍、簽名樣樣齊。

港隊門將范俊業同樣滿載而歸，球衣上有不少球星的簽名，兒子范麒智更穿上印有范俊業名字的球衣入場支持，賽後在草地與父親合影，更笑言：「成功同偶像合照」。

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范麒智穿上印有「CY FAN」的球衣支持父親。（Instagram截圖）

為港隊在上半場把關的范俊業，面對李華度、大衛韋拿等星級球員，縱然4度失守，當中包括被文迪達巧妙地推過，冷靜等待范俊業回身撲救再「Chip射」破網，以及李華度完半場前的精彩笠射，但「豬仔」今仗依然落力演出，高飛低撲，接連救出大衛韋拿的射門，有姿勢有實際，贏得不少球迷的掌聲。

連番撲出球星的射門，現職港隊守門員教練的范俊業謙稱：「盡做啦，無論以往未退役或是現在掛靴後。」得知面對世界級球星來襲，「范Sir」笑言都有秘密練兵，「這隊世界明星隊是以前打機選用的球員，如今有機會同場交手，十分夢幻。平時踢波都不會做龍門，但面對這班世界明星，就算掛靴後功架仍然存在，所以為了今仗特意在近兩星期跟操，不可以在今仗『郁唔到』。」

范俊業今仗高飛低撲。（袁志浩攝）

李健和：難得大家都如此賣力

現年56歲的李健和亦是今仗港隊成員之一，每次「和哥」觸球，球迷總有不少歡呼聲，和哥直言不論球迷及球員都十分享受，「好難得有機會與世界級球星交手，球員們都十分享受，大家都相當落力，沒有欺場，對方球員不時落腳飛鏟，表演賽甚少如此賣力，我們（港隊）逼到他們使出真功夫，都感到很滿足。」

和哥笑言，就算港隊失守，但看到李華度完半場前的世界波，都是十分夢幻。李健和續說，若然每年舉辦2、3次這種表演賽，確實是香港球迷之福。