C朗拿度中國行連環離譜遭遇　歡迎晚宴主辦疑大賺一筆群魔亂舞

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）隨艾納斯中國行近期話題不斷，日前比賽前夕，C朗突然在記者會上宣布因傷未能出戰，艾納斯此次中國行因而延期，主辦方也會賠償所有受影響球迷的酒店及機票。

然而主辦方的公關災難未有因此結束，內媒透露C朗受傷之事，主辦方早在他抵達前已經知道，但仍希望透過C朗名氣在商業活動中賺錢，更曾表示希望他能帶傷出戰；一場名義為歡迎晚宴的飯局，更被曝光只要出錢便能買到邀請函。



C朗拿度與艾納斯的中國行引來不少爭議。（微博圖片）

C朗日前突然宣布因傷無法出戰，消息引發軒然大波，加上這名葡萄牙球星當時在發布會遲大到，又不耐煩地玩手機，遭不少網民批評「耍大牌」。然而事情過去兩日，隨着不少幕後消息浮上水面，風向完全逆轉，使槍頭完全指向中國主辦方，更有以C朗的名義賺一筆之嫌。

微博上有「C羅見面會主辦」發出的流程表，並表示C朗本人不知情。（微博圖片）

艾納斯大軍早前抵達中國，主辦方設宴歡迎，卻疑似變成「掠水大會」。根據《中國新聞周刊》報道，原來主辦方出售大量席位，出席歡迎宴的人士大多為網路紅人，「網紅們花費了入場費後，利用直播等方式獲取利益。在整個晚宴中，C羅被簽名、合影、直播搞得不勝其煩。」

一名抖音主播「大帥的帥」分享出席該場歡迎晚宴的影片。他在該平台粉絲數量為5.6萬，數量不算太多，亦非體育圈子人物。影片中他向鏡頭展示自己手持邀請函，但未有透露如何得到。影片後段，他表示C朗走向後方的客席主動為來賓簽名，但群情洶湧下，C朗表情略為嚴肅地向其他人表示「逐個逐個嚟（One by one）」，最後「大帥的帥」亦順利拿到簽名。

相關影片（微博）

粉絲群情洶湧，C朗要求他們冷靜：「One by one.」（抖音截圖）

在微博上更流傳價目表，稱3.5萬人民幣即可購買一張邀請函，在場加7萬更可親近C朗，獲得更佳的位置，但無法與C朗合照。此外，微博有人貼出影片，指C朗離開晚宴場地時，被不少人「包圍封堵」，需要工作人員及其他隊友保護才能進入電梯。

相關影片（抖音）

影片最後，能看到C朗離去時表情不悅。（抖音截圖）

有人表示35000進去只能坐最後面，有人臨時再加7萬能往前面坐，但也沒能跟C朗合照。（微博圖片）

主辦方被曝曾希望C朗帶傷上陣

內媒《中國新聞周刊》及《澎湃新聞》指，主辦方事前已知道C朗受傷，但出於各方面考慮下，依然對外宣稱C朗能夠上場。《澎湃新聞》特別提到：「主辦方在知情的情況仍然不遺餘力地『努力做工作』，甚至在某個見面場合勸說C朗『要為了球迷上場比賽』，這讓C朗頗為不滿。」

另一宗公關災難則來自淘寶直播。與美斯中國行時一樣，淘寶亦有意邀請C朗出席直播，但《中國新聞周刊》指他們與C朗經理人接觸後，雙方未能就分紅達成共識。隨後淘寶再跟主辦方接觸，最終說服艾納斯以球隊名義作直播帶貨，然而最終宣傳海報上卻只有C朗跟一名女主持人，這導致艾納斯及C朗大感不滿，最終直播取消，相關微博宣傳帖文亦被刪掉。