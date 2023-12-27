C朗女兒拆禮物　聖誕樹下如遭龍捲風吹襲　玩具以外獲贈LV手袋

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的仔女收到什麼聖誕禮物？C朗女友佐真娜（Georgina Rodriguez）近日在社交網站分享小朋友拆禮物後的狀況，除了玩具之外，最引人注視的是一個價值1.9萬港元的LV手袋。



佐真娜分享拆禮物後的混亂情況，她以「龍捲風」去形容這個畫面。（X）

Boxing Day當然要拆禮物！佐真娜分享小朋友拆禮物後的情況，見到聖誕樹下空空如也，附近一片狼藉，大部分是被撕開的花紙。從她社交網站的限時動態所見，有一些玩具及洋娃娃，相信C朗其中一個女兒的聖誕禮物。她在照片上加了一句「家中的龍捲風」去形容拆禮物的混亂。

在另一個限時動態中，佐真娜分享了幾份聖誕禮物，當中有洋娃娃及煮飯仔等常見送給小女孩的禮物，而最引人注目的是放在前面的名牌手袋。這個是LV Neverfull BB迷你手袋，根據品牌官網，售價為1.9萬港元。

普通玩具之外，有個LV手袋！（X）

這個迷你手袋長24厘米、高14厘米、深9厘米，小巧設計配備可調整長度的可拆式紡織肩帶，袋內玩味十足的零錢包以D型圈環掛繫，而其尺寸剛好足以容納智能手機及小型錢包等細小必需品。佐真娜在動態上加了「幸運的公主」的字眼，不知這是C朗哪個女兒的聖誕禮物？

C朗間中會帶4個較年長的子女出席活動。（Instagram）

C朗育有5名子女，2子3女，在3個女兒當中，Eva Maria是由代母所生，在2017年6月出生，另一名女兒Alana Martina是C朗與佐真娜所生，在2017年11月出生。至於細女Bella Esmeralda就在2022年11月出生。

C朗與小女兒Bella Esmeralda合照。（Instagram）

對普通家庭而言，送LV手袋給小朋友當然是非常貴重的聖誕禮物，但考慮到C朗年薪2億歐元，每日人工平均459萬港元，買個1.9萬港元的名牌手袋給女兒的確算不上花什麼大錢，而且C朗身邊的朋友都是大球星、達官貴人，說不定那是他們送給世姪女的。

這款迷你手袋售價1.9萬港元。（網站截圖）

C朗2023年累積入球達53球

另外，C朗昨日代表艾納斯出戰沙特聯賽，作客以5：2擊敗伊蒂哈德，C朗射入兩球12碼，個人梅開二度，令到他在2023年的全年總入球增加至53球，超越了哈利卡尼及基利安麥巴比，暫時排全年射手榜首。

由於德甲及法甲歇冬，卡尼及麥巴比肯定無法超越C朗，唯一可威脅C朗的是曼城前鋒艾寧夏蘭特。曼城在2023年還有兩場聯賽，分別對愛華頓及錫菲聯，但夏蘭特近期受傷患困擾，避戰世冠盃，未知他能否復出爭取入球。