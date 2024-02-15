游泳世錦賽｜楊潤雄祝賀何詩蓓贏世界冠軍　「展現了名將實力」

何詩蓓周三（14日）深夜在多哈世界游泳錦標賽的女子200米自由泳奪金，成為香港史上首名世界冠軍，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日發文祝賀。



何詩蓓出戰多哈世錦賽女子200米自由泳，晉級過程輕鬆，初賽與準決賽分別游出1分57.62秒及1分56.04秒，順利躋身決賽。第5線出戰的Siobhan由頭帶到尾，以1分54.89秒首名觸池，拋離次席的新西蘭泳手Erika Fairweather近0.9秒奪金，亦是何詩蓓生涯首度成為長池世界冠軍。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（15日）發文祝賀，「何詩蓓精益求精突破自我，在比賽中勇奪殊榮，首次取得長池世界冠軍，再創高峰，展現了名將實力。我為她的出色表現感到非常驕傲，並祝願她在其他賽事再創佳績。」