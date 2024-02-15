游泳世錦賽｜何詩蓓轉戰100自初賽輕鬆過關　趙浩俊200蛙躋準決賽

何詩蓓稱霸世界游泳錦標賽的女子200米自由泳後，今（15日）轉戰100米自由泳，初賽游出53.70秒，輕鬆以總成績第3名晉身今晚深夜的準決賽。出戰男子200米蛙泳的港將趙浩俊，則以總成績第11名晉身準決賽。



何詩蓓（Siobhan）挾日前女子200米自由泳奪金的氣勢，轉戰100米自由泳，何詩蓓在第9組壓軸出場，未遇太大壓力，游出53.70秒首名觸池，以總成績第3名躋身準決賽，今晚深夜12時16分再登場，力爭今屆第二個世界冠軍。

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繼200米自由泳後，何詩蓓力爭100米自由泳的金牌。（Getty Images）

代表香港隊出戰男子200米蛙泳的趙浩俊（Adam Chillingworth），第2小組登場的他，游出2分11.98秒，與個人最佳時間相差0.67秒，以第4名完成賽事，這個時間足以讓趙浩俊打入準決賽。至於出戰女子200米蛙泳的林凱喬，則以2分36.19秒完成賽事，無緣晉級。

港隊派出馬紫玲﹑李芯瑤﹑聶芷彥及莫思騏出戰女子4X200米自由泳接力，最後以8分37.41秒完成賽事，同樣無緣決賽。