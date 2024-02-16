游泳世錦賽｜何詩蓓100自次名入決賽　周五深夜爭第2金遇四大對手

何詩蓓（Siobhan）在今屆長池世界游泳錦標賽最後一個項目、100米自由泳，順利以總成績第2名晉身決賽。周五深夜12時02分出戰決賽，力爭繼200米自由泳後再登頂，成為雙料冠軍。

即使今屆賽事何詩蓓多位最強對手避戰，100自決賽之中仍有最少4位泳手有力威脅她。



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長池世界游泳錦標賽︱何詩蓓在200米自由泳贏得金牌，首度獲得世界冠軍名銜。（Getty Images）

何詩蓓100自順利晉身決賽

女子100米自由泳初賽，何詩蓓在第9組壓軸出場，以53.70秒首名觸池，總成績第3名躋身準決賽。同晚深夜12時16分再度登場，何詩蓓在準決賽第2組出戰，起跳縱如慣常沒有優勢，但Siobhan很快已進佔頭位，並以25.12秒率先轉池，後50米她繼續保持優勢，以52.92秒首名觸池。

準決賽最快的泳手是第1組出場的荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen），她游出52.53秒突破個人最佳時間（PB），首名成績入決賽，何詩蓓以次名晉級，再次在第5泳道出戰，周五深夜（或周六凌晨）12時02分，力爭今屆個人第二金。

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繼200米自由泳後，何詩蓓力爭100米自由泳的金牌。（Getty Images）

力爭第二金的四大對手

何詩蓓去年在福岡失落200自獎牌，但在100自獲得銀牌。上屆100自冠軍是澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），時間52.16秒，何詩蓓以52.49秒得第二名，季軍正是今屆力壓何詩蓓以首名入決賽的史甸貝根。

時隔不足7個月另一屆世錦賽，包括奧卡拉瑾在內澳洲隊一線泳將全數缺陣，何詩蓓亦順利在200自封后，而100自她也是金牌大熱。最大對手愁數避戰，Siobhan是100米自由泳之中實力最強泳手，跟200自一樣，她也是100自的亞洲紀錄保持者，時間為52.02秒。

然而100自途程較短，變數亦相對較大，今屆在100自決賽至少有4位泳手，有力威脅何詩蓓。澳洲泳手積克（Shayna Jack）以首名入準決賽，她在準決賽第2組屈居何詩蓓之後，以53.16秒、總成績第4名入決賽，然而積克的PB為52.28秒，決賽泳手中僅次何詩蓓，因此絕不能小看。

上屆世錦賽100自何詩蓓得銀牌，史甸貝根（右）得銅牌。（Getty Images）

另一位自然是史甸貝根，早前她已帶領荷蘭隊出戰女子4X100米自由泳接力，壓軸出場的她力壓澳洲隊最後一棒的積克贏得金牌。史甸貝根的100自PB原為52.71秒，今屆準決賽她游出52.53秒刷新PB，可見狀態正勇，相信這位上屆銅牌得主，會是何詩蓓爭冠的最大對手。

何詩蓓100自爭金4大對手：

此外，美國泳手杜格拉絲（Kate Douglass）去年6月曾在100自游出52.57秒，她以53.31秒、總成績第5名入決賽。以53.12秒第3名成績入決賽的英國泳手賀堅（Anna Hopkin），東京奧運時曾游出52.75秒。積克、史甸貝根、杜格拉絲和賀堅均是除何詩蓓外，100自最佳成績能游進53秒內的泳手。

何詩蓓周四凌晨在200自封后，首嚐世界冠軍滋味，日前她在非主項的100米蛙泳摘下一面銅牌。去年的100自銀牌，令Siobhan成為歷來首位踏上長池世錦賽頒獎台的港將，今年更上層樓，當上香港首位游泳長池世界冠軍，繼續開創歷史新一頁。

何詩蓓世界游泳錦標賽賽程



周五深夜00:02分 100米自由泳決賽

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