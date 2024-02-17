傑運｜楊倩玉亞運休假後回港　放下單車更覺熱愛　冀主場支持隊友

戰畢杭州亞運後，曾說過「有心無力」的單車女將楊倩玉，今日（17日）出席香港傑出運動員選舉記者會，早前在內地休息的她，笑言不太習慣沒有單車的生活，才發現自己原來很喜歡單車，但需要等待身體狀況許可再決定。



（港協暨奧委會圖片）

單車港將楊倩玉在杭州亞運勇奪1金1銀1銅，縱然未定去留，但早已萌生退意，近月大部分時間在內地休息。楊倩玉彷彿脫離了單車一段時間，但其實單車早與她的生活密不可分。

「這段時間我想做運動，我嘗試過跑步，有一次跑了10公里後，膝蓋就很痛，最後都是踩單車比較好。有時候在歐洲或其他地方有比賽，我更會熬夜去看。在這幾個月來說，我好像很喜歡踩單車這回事，就算每天踩了120﹑130公里，身體很不舒服，但還是很喜歡，好像有點放不下。」

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楊倩玉在杭州亞運大豐收。（港協暨奧委會）

亞運後一段時間沒有訓練，楊倩玉直言身體有不少毛病，例如行樓梯都會膝頭痛，如今說返回賽場亦是言之尚早，「以前備戰大賽時，不會受傷病而影響訓練計劃，但現在停下來後就出現不少問題，這些問題教練都知道，他們都認同以我的身體狀態為先，等待我好了再作決定（是否出賽）。」

楊倩玉直言不會以下月在香港上演的UCI國家盃場地單車賽作目標，這段時間除了踩單車及做體能外，就是好好調理身體，而她將會以觀眾身份入場支持一眾港隊隊友。

楊倩玉曾在2017年獲得最具潛質運動員，生涯未曾當選「十傑」，她笑言對傑運不太了解，但對於入圍已經很高興，若然有獎項就是多年來努力的肯定。

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杭州亞運奪得1金1銀1銅的楊倩玉，亞運後休假一段長時間。（港協暨奧委會）

國泰香港傑出運動員選舉



選舉項目：



香港傑出男運動員

香港傑出女運動員

香港最佳運動組合

香港最佳運動隊伍



公眾投票期：2024年2月16日至3月17日

頒獎典禮：2024年4月24日

