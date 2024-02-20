F1｜平治戰車增「WhatsApp按鈕」成焦點　揭幕戰正賽移師周六

F1（一級方程式）2024賽季即將展開，平治車隊上季尾已宣布跟通訊應用程式WhatsApp合作，周一（19日）發布一張軚盤上出現「WhatsApp按鈕」的照片，成為話題。



平治車隊在社交媒體發布一張照片，新賽季戰車W15的軚盤上出現一個「WhatsApp按鈕」，難道比賽期間，車手還能與工程師傳訊息？

這當然只是宣傳手法，其實這個按鈕仍是無線電按鈕，只是以Whatsapp圖示取代了以往沿用的「Talk（談話）」按鈕。比起車隊贊助通常以車身貼紙的形式出現，今次平治與Whatsapp的合作頗具創意。

這個帖子在論壇Reddit引來車迷討論，有車迷打趣道，如果比賽途中出現「單剔」（接收方未能收到訊息）的情況，「那就出事了」；而過往常常在賽事中與車手溝通不良的法拉利，當然避不過「抽水」，有車迷道：「傳給法拉利的訊息永不會變藍剔（已閱讀），因為他們會忘記看新訊息」。

法拉利過往在無線電中跟車手溝通，工程師常常支吾以對，其中一位「受害者」是陸克萊（圖）。（Getty Images）

早在去年，平治已宣布獲WhatsApp贊助，並使用程式去年推出的「頻道」功能，開設車隊頻道，加入的車迷能獲得頻道專享的消息和照片等。而新戰車揭盅前，用以遮蓋的布料上，亦印上了WhatsApp標記和宣傳字句「Build Privately（保密地建造）」，用以宣傳WhatsApp的保安水平。

新賽季首兩站正賽周六舉行

F1將會在周三（21日）於巴林開始一連三天的季前測試，下周末便會在同一賽道展開新一季首站。但車迷要留意，過往的比賽周大多在周五至周日舉行，但巴林站會早一天展開，由2月29日（周四）作兩節自由練習、3月1日（周五）排位賽、3月2日（周六）會舉行正賽，第二站沙特阿拉伯站也有同樣安排，會在3月7至9日舉行。外媒報道指，有這安排是為了保證車隊物流可順利應付連續多站賽事。

今季F1還未展開已出現大量「花生」，先有轉會震撼彈——咸美頓明年轉投法拉利，必定今車手市場動盪；更驚人的卻在後頭，領軍20年的紅牛領隊漢拿被控職業行為不檢，報道指他向一名女員工長時間發送包含性意味的照片及文字，紅牛母公司相當重視事件並已作聆訊，預計短期內會有結果。