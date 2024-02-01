F1｜傳咸美頓2025投法拉利　勢必引起車手轉會市場大混亂

F1（一級方程式）尚有1個月開季，此時傳出震撼消息，七屆世界冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）盛傳明年轉投法拉利，離開由2013年開始效力的平治車隊。

《BBC》消息指，平治車隊周四（1日）召集全體員工，宣布消息。



「咸美頓轉投法拉利」的消息在今周稍早由意大利媒體開始報道，一開始只是傳聞，但到了周四（1日）急速升溫，Skysports、Motorsport.com、BBC等權威媒體紛紛指，咸美頓在2025年加盟法拉利很可能成事，相信只是時間問題。

其中Motorsport.com寫道：「雖然暫不清楚（咸美頓和法拉利）是否已簽下最終合約，但我們獲得的消息指，雙方談判已進入後期，有可能在今周內落實。」天空體育的報道則較進取，指咸美頓即將加盟法拉利，「預計今天（周四）稍後便會官宣。」

咸美頓很有可能在2024年賽季結束後轉投法拉利。（Getty Images）

報道指，法拉利一直希望羅致咸美頓，但咸美頓一直覺得平治車隊更有機會為他帶來錦標，惟自F1起用新技術規例以來，過去兩季平治表現大跌，法拉利對於咸美頓而言似乎更有說服力。

咸美頓自2013年開始效力平治車隊，期間奪得過6次車手世界冠軍、8次車廠世界冠軍，去年與平治續約兩年至2025年，但Motorsport.com指，2025年的合約似乎並非「死約」、而僅是一個選擇。

2013年、首季效力平治的咸美頓。（Getty Images）

BBC則報道，平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）和技術總監James Allison已召集全體員工，在今天（周四）英國下午2時聽取簡報，相信是要宣布咸美頓離隊。

法拉利目前由陸克萊（Charles Leclerc）和辛斯（Carlos Sainz）兩名車手效力，由於「紅軍」早前才宣布陸克萊續約「複數年」合約，而2024年約滿的辛斯一直未有消息，意味咸美頓若投法拉利，將會取代辛斯之位。

陸克萊被視為法拉利「親生仔」，與咸美頓做隊友，又會擦出什麼光花？（Getty Images）

咸美頓離隊，勢必觸發車手市場再一次陷入混亂，他離開平治後的空缺由誰替代，必定引起一番爭奪，而且目前F1中2024年約滿的車手眾多，除了辛斯，還有紅牛車隊的佩雷斯、Aston Martin的艾朗素、Alpine雙子奧干和加斯利、威廉士的艾邦和沙根特、由艾法托利易名「VISA Cash APP RB」的歷卡度和角田裕毅、由愛快易名「Stake F1」的平治舊將保達斯和周冠宇、哈斯的麥奴臣和侯根堡，足足13人會在今年底便跟所屬車隊約滿，到底誰會獲平治看中，又或是會帶來新人或驚喜？

平治青訓車手之一的意大利新星安東利尼（Andrea Kimi Antonelli）今年將會出戰F2，被譽為新一代天才車手的他雖然是F2新人，但已被視為冠軍熱門之一，若他在F2表現出色，又能否在2025年直接升上平治F1車隊呢？