F1｜咸美頓兩年無冠心灰離平治　2025年投法拉利追逐破紀錄第8冠

英超冬季轉會窗周四（1日）關上，「閂窗日」最轟動的轉會，想不到並非來自足球，而是來自F1（一級方程式）。

39歲的咸美頓（Lewis Hamilton，又譯漢密爾頓）今年約滿平治後，2025年加盟法拉利，與陸克萊（Charles Lerclec）做拍檔，算得上是近年最重磅的轉會。「咸爵爺」在平治的時代即將結束，為衝擊破紀錄的第8冠放手一搏。



咸美頓即將離開平治，2025年轉投法拉利。（Getty Images）

縱然久不久傳過咸美頓加盟法拉利或紅牛的傳聞，但以「咸爵爺」與平治的關係，外界傾向認為以上傳聞都是「吹水」居多。當英國權威媒體《BBC》報道咸美頓即將離開平治，並加盟法拉利後，這宗重磅轉會才開始有實感，各大媒體相繼報道。

直至香港時間深夜時份，平治與法拉利相繼官宣，咸美頓結束11年賓主關係。咸美頓在平治取得極大的成功，自2013年效力「銀箭」起，奪得6屆世界冠軍，距離破紀錄的8冠只差一步。天下無不散之筵席，咸美頓完成今季後離開平治，2025年轉投「躍馬」，同時代表一個時代的落幕。

咸美頓在離隊聲明指，過去11年是夢幻的旅程，而離開平治是個「人生中最艱難的決定」，但現在是時候接受新挑戰。

F1｜咸美頓與平治車隊結束11年賓主關係 2025年轉投法拉利

F1｜傳咸美頓2025投法拉利 勢必引起車手轉會市場大混亂

咸美頓與陸克萊將在2025年做隊友。（資料圖片／Getty Images）

兩季無冠心灰意冷

2021年，咸美頓與韋斯達賓力戰至最後一站，破紀錄的第8冠與「咸爵爺」擦身而過。咸美頓再與平治續約兩年，力爭第8冠成為史上第一人，可惜平治戰車在過去兩年戰力大減，遑論爭冠軍，連分站冠軍也未曾落袋。

縱然咸美頓與平治曾經有過美好的故事，但已成過去，衝擊總冠軍無疑是咸美頓的最大目標，這名英國名將似乎對平治信心已經失去信心，他在上季季尾坦言：「大家大概都知道他們（紅牛）下年的位置。」

除了心灰意冷，咸美頓還對平治的前景看淡，不認為在今﹑明兩年可以創造一部可以挑戰紅牛的戰車，故此在車手生涯的黃昏放手一搏。

咸美頓過去兩季未曾贏得分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓也有法拉利夢

咸美頓轉投法拉利，彷彿只有在虛擬遊戲才出現的一幕，加上事出突然，短短半日內由消息變官宣，一切都來得太快。由平治轉投法拉利，從競技角度出發，似乎是同級車隊之間的轉會，但紅色的跑車總有獨特的魅力。

「或許所有車手有一天也會效力法拉利。」平治領隊禾夫（Toto Wolff）在2019年如此說道，華迪爾亦說過：「大家都是法拉利的支持者，就算口裏說不，他們都是支持法拉利的。」這就是法拉利在F1的江湖地位，F1與法拉利就像劃上等號，不少車手也有一個「法拉利夢」。若然咸美頓在紅色跑車達成8冠的霸業，毫無疑問為他的傳奇生涯劃上完美句號。

不過，法拉利近年在場上的「蝦碌」事件老是常出現，戰術混亂﹑維修站出錯等猶如家常便飯，就算法拉利解決以上的憂慮，能否打造一架與紅牛爭一日之長短的戰車，這是後話。

若然咸美頓在法拉利達成8冠霸業，無疑是生涯的最佳結局。（資料圖片／Getty Images）

由7屆世界冠軍咸美頓配合新一代陸克萊聯手，堪稱近年最強的車手組合，但這組合在2025年才會出現。咸美頓在明年出走，多達13名車手變成自由身，誰是佐治羅素的新拍檔，至今是充滿懸念。

早在今年2月已經爆出這宗「核彈級別」的轉會，不少傳媒﹑車迷亦把注意力放至明年，似乎2024年的F1賽季，彷彿都變得不再重要。