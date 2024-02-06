F1｜紅牛領隊遭母公司調查陷危機　被指「向女員工傳照片」

F1（一級方程式）新賽季尚有3個多星期就正式展開，卻連環爆出震撼消息，繼早前咸美頓宣布在2025年轉投法拉利，已出任紅牛車隊領隊20年的漢拿（Christian Horner）被指行為不檢，遭紅牛總部內部「獨立調查」，有指他是向女性員工「傳了一些照片」。



荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）周一（5日）率先報道事件，指漢拿因「對員工作不恰當行為」正遭紅牛獨立調查，紅牛方面回應《電訊報》查詢時確認有其事，並稱：「我們非常認真看待此事。」而漢拿亦回應《電訊報》，僅稱：「完全否認這些指控。」

紅牛車隊將會在2月15日舉行新賽季發布會，屆時會介紹全新戰車RB20，未知發布會有無受影響；而今季F1季前測試會在2月21至23日在巴林舉行，第一站也會在2月29日於巴林展開。

漢拿（中）因不恰當行為，正遭母公司紅牛集團獨立調查。（Getty Images）

紅牛集團同日發表聲明，指正在調查紅牛F1車隊領隊漢拿，寫道：「在留意到最近（對漢拿）的指控後，本公司已展開獨立調查。這個程序，正由外部專門大律師執行當中。本公司極度重視有關事件，調查也會在實際情況許可下盡快完成，目前並不適合作進一步回應。」

由於紅牛集團仍在調查，大多數媒體都只報道漢拿做出「不恰當行為」，未有提及進一步資料，但一向報道不少小道消息的德國《圖片報》指，漢拿是因為「向女性員工發送一些照片」而遭調查。賽車媒體Motorsport.com曾向紅牛F1車隊查詢，但未有獲回應。

漢拿的現任妻子是前「辣妹」成員Geri Halliwell。（Getty Images）

《電訊報》記者Erik van Haren其後指，在他獲得的消息中，是紅牛的奧地利總公司決定展開調查，而非僅是F1車隊的層面，而總公司似乎「獲得了非常實質的證據」，但難以定論若事情屬實，會如何處置漢拿。去年曾有傳漢拿與紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）權鬥，但Erik van Haren指，漢拿在車隊運作層面極度關鍵，一旦離任，或許不是馬高和同屬他陣營的韋斯達賓（Max Verstappen）樂見。

漢拿（左二）和馬高（左三）屢傳權鬥。（Getty Images）

漢拿曾自是低組別方程式賽車手，他在2005年紅牛車隊創立開始便成為車隊領隊，當年僅30歲的他成為當時最年輕的F1車隊領隊，接近20年來，曾領紅牛奪得6次車隊世界冠軍及7次車手世界冠軍，在2013年憑着對賽車的貢獻獲頒授大英帝國勳章（OBE）；他的現任妻子Geri Halliwell是一度紅遍全球的女子組合Spice Girl前成員。