亞冠盃｜川崎16強遭山東90+7絕殺出局　王大雷一度領紅獲VAR拯救

亞冠盃16強周二（20日）上演兩場東亞區次回合賽事，頭場的川崎前鋒回師主場，最終竟反負山東泰山出局，過程卻相當曲折離奇；而尾場的韓國內鬥，全北汽車淘汰浦項製鐵打入8強。



川崎前鋒首回合作客山東以3：2先勝一場，帶着領先優勢回到主場，由於亞冠已取消作客入球優惠，川崎必須守住領先才可晉級，而球迷明顯都相當期待看着愛隊打入8強，雖然賽事在日本時間下午5時展開，但無阻11732名球迷入場支持。

雖然川崎前鋒對山東泰山的比賽在周二下午5時舉行，仍吸引逾萬球迷入場。（Getty Images）

不過川崎回到主場卻反而早早陷入劣勢，中場頻頻傳失未能組織攻勢下，8分鐘已因一次後防失誤，遭李源一逼甩皮球，傳中予基爾臣頭槌破門，將總比數追平成3：3，25分鐘山東由高准翼再入一球，總比數反先4：3。

川崎至此才搶回賽事主導權，控球率超過80%，但山東的反擊也相當具威脅。30分鐘，三浦颯太的入球為川崎將總比數又追平至4：4。

川崎曾將出線權握在手中。（Getty Images）

其後入球繼續梅花間竹，川崎到換邊後不斷向對手施壓，59分鐘終於由艾利臣射入一球，領先5：4，出線權暫時又回到他們手中；但到73分鐘，基爾臣還以顏色，山東追平5：5。

79分鐘出現戲劇一幕，川崎中路組織，艾利臣接應直線傳球形成單刀，山東門將王大雷出迎，在峨眉月頂剷向艾利臣，對手倒地，球證立刻趨前並出示紅牌。當王大雷沮喪地走向邊線準備離場時，影像助理裁判介入檢視判決，發現艾利臣本身越位，球證遂收回王大雷的紅牌，讓他繼續作賽。

王大雷一度遭出示紅牌，但VAR檢視後他全身而退。（Getty Images）

山東虛驚過後有後福，補時第7分鐘一次左路角球，查德臣背向龍門控球，怪腳一射入網，鎖定今仗贏4：2、總比數6：5淘汰對手，進入8強。

山東泰山笑到最後。（Getty Images）

同晚稍後有「韓職內鬥」，全北汽車手握首回合2：0的優勢作客浦項製鐵，雖然浦項12分鐘就由樸燦鎔打開紀錄，將總比數追近至1：2，但全北仍在76分鐘由鄭泰昱入球拉開比數，最終以總比數3：1淘汰同國對手，成為山東之後，第二支打入8強的球隊。