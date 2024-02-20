德甲｜傳甘美治與杜慈助教大打出手　德媒稱拜仁將帥關係破裂

周一（19日）爆冷2：3不敵波琴後，德甲班霸拜仁慕尼黑最近已錄各項賽事3連敗，在德甲更落後爭標對手利華古遜8分。不少球迷都開始揶揄夏天加盟的哈利卡尼（Harry Kane）猶如「黑氣石」，累竟拜仁已締德甲11連霸，聯賽冠軍對他來說本應是囊中之物。

爭標機會愈趨不利，除教練杜慈（Thomas Tuchel）帥印岌岌可危外，近日拜仁隊內亦屢傳更衣室不和，更有指中場大將甘美治（Joshua Kimmich）在球員通道與助教口角後動武。



德甲近年一直被球迷戲稱為「拜超」，因為近11季冠軍全是拜仁，拿到聯賽冠軍對球隊主帥來說只是基本要求，前任教頭拿高士文只是成績稍有不佳，便突然在上季被炒。

周一爆冷不敵波琴後，杜慈帶領的拜仁已各項賽事3連敗。（Getty Images）

拜仁在月中的德甲榜首大戰中被利華古遜大勝3：0，到上周中在歐聯被拿玻里以一球小勝，到上輪聯賽再以2：3不敵波琴，這支德甲班霸已錄各項賽事3連敗，在聯賽積分榜上被今季保持不敗的利華古遜拋離至8分，不難想像球隊士氣正處於低谷。

德國《圖片報》等多家媒體報道，對波琴比賽結束後，甘美治在球員通道與助教蘇特路維（Zsolt Low）爭吵後大打出手，後者在杜慈執教PSG及車路士時期便擔任助教，報道指該名德國中場與杜慈已經關係破裂。

拜仁將帥之間發生了什麼呢？甘美治向來是球隊主力之一，2019/20球季隨拜仁奪得歐聯冠軍時也是正選（當時仍為右閘），在拿高士文麾下亦深受信任；不過《圖片報》指杜慈在夏天剛上任時，便認為他要跟陣中另外兩名中場哥列斯卡（Leon Goretzka）及柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）爭正選。

德國媒體指甘美治賽後與助教激烈爭吵後動武。（路透社）

問題關鍵是在上周日對利華古遜一役，這支球隊今季在沙比阿朗素帶領下各項賽事保持不敗，亦讓拜仁往年唾手可得的德甲錦標出現變數。然而這場至關重要的榜首大戰，杜慈卻將甘美治放在後備席上，讓哥列斯卡及只有19歲的柏夫洛域出任雙中場，《圖片報》指這讓甘美治極為惱火。

重要的「天王山之戰」，甘美治失去正選，至比賽第60分鐘才後備入替。（路透社）

今次與助教出現爭執一事，杜慈在記者會上沒有太多回應，僅表示不宜在公開場合討論。報道指現時甘美治已考慮離隊，據傳曼城、曼聯、PSG、皇馬、巴塞等大球會都有意羅致這名29歲中場。