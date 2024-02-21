德甲｜拜仁更衣室傳為杜慈分成兩派系　曼聯舊帥成下任人選之一

拜仁慕尼黑最近在各項賽事三連敗，在德甲也被利華古遜拋離8分，聯賽連霸很大機會「斷纜」，同時爆出更衣室不和，甘美治（Joshua Kimmich）一直盛傳與主帥杜慈（Thomas Tuchel）不和，日前更傳出與助教路維爭執，需紐亞等球員阻隔。

拜仁內亂毫無降溫的跡象，德國《圖片報》再次傳出更衣室出現兩個派系。



《圖片報》報道，拜仁更衣室出現兩大派系，分別是「撐杜慈」和「反杜慈」，「撐杜派」的球員中，不意外地大多是在他領軍下加盟的一班，包括哈利卡尼、艾歷迪亞、拉菲爾古里路，不過老臣子紐亞、效力多年的利萊辛尼、青訓球星穆斯亞拿，也站在杜慈一方。

報道中的「反杜派」，自然是以甘美治為首，還有哥列斯卡、老臣子湯馬士梅拿、馬菲斯迪歷特、泰爾和基拿比，意味效力多年的球員中，也出現不同意見。

杜慈帥位現危機，拜仁也跟多位主帥傳出「緋聞」，希望下季開始換上新帥，除了傳出曾接觸施丹、也想邀利華古遜的沙比阿朗素過檔，另一近日傳出獲邀的是曼聯前主帥蘇斯克查。

蘇斯克查成為拜仁下任主帥傳聞人選之一。（Getty Images）

蘇斯克查自2021年11月離開曼聯後，就一直沒有擔任主帥，兩年多過去，若他想教波，拜仁作為擁有源遠流長歷史的德國班霸，似乎也跟他的理念不謀而合，英國《鏡報》引述他去年9月接受《The Athletic》訪問時，曾透露自己想再教波，但已拒絕不少邀約，包括兩個來自沙地阿拉伯的邀請，當時他指出，教過曼聯後，「會很重視在什麼條件下才接工作」。

他表示自己很熱愛在英格蘭和英超教波，「英冠的水平也前所未有地高，但我不會將自己侷限在英格蘭，我可以迎接不同的挑戰，去適應新的文化、學習新語言。」他又指出，一間球會的「DNA」很重要：「球會的DNA和身份認同很重要，希望能去一間我能展示最好一面的球會，彼此需要互相配合，之前我去卡迪夫城的決定也認是錯的，我們對於身份認同和風格的看法有所衝突。」