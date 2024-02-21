麥巴比減薪投皇馬　安察洛堤諗定戰術　「史上最昂貴的自由轉會」

英國權威媒體《BBC》報道，法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）同意今夏以自由身加盟皇家馬德里。英國《天空體育》表示，麥巴比需要減薪加盟皇馬，但會收到巨額簽約金，以彌補他減薪的損失，故此報道稱這宗交易為「史上最昂貴的自由轉會」。



《BBC》稱，雖然麥巴比與皇馬尚未正式簽署合約，但當皇馬及巴黎聖日耳門確定不會在今屆歐聯相遇後，他們就可能會宣布這宗轉會消息。25歲的麥巴比是PSG史上入球最多的球員，累積攻入244球。

今夏約滿PSG的麥巴比希望3月前落實下季的前途，所以在2月13日的訓練前，他跟PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）見面，告訴對方轉投皇馬的決定。

歐洲各大傳媒上周四廣泛報道，指麥巴比決定今夏離開PSG，而在上周六對南特的聯賽，麥巴比被列為後備，在62分鐘入替，射入十二碼，幫助球隊以2：0取勝。

《BBC》披露，麥巴比會跟皇馬簽約5年，年薪1500萬歐元，加上高達1.5億歐元簽約金，分5年支付，他還會保留部分肖像權。報道續稱，皇馬教練安察洛堤已經計劃好怎樣使用麥巴比，他會安排祖迪比寧咸墮後一點，雲尼斯奧斯祖利亞踢左翼，至於麥巴比就踢中路攻堅。

若果克羅地亞中場莫迪歷會在今夏離開皇馬，麥巴比將會接過他的10號球衣。