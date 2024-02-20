英超︱車路士又搶白禮頓人才　17個月內第11人戰績卻無大改進

英超球會車路士自從美國新班主托德波里（Todd Boehly）2022年5月上場，藍軍四出瘋狂「搶人才」，截至去年9月單是轉會費開支已突破10億英鎊大關，當中被「打劫」得最多的一隊首推白禮頓，過去17個月內已有11位職球員被撬走。

車路士人才濟濟，今季發揮依然不濟，水準極之飄忽，踢得好的時候，曼城、阿仙奴也贏不到他們，面對下游球隊愛華頓、森林卻又敗陣而回。反觀白禮頓人才庫一再被淘空之下，雙線作戰仍能維持不錯作戰水平和戰績。



車路士瘋狂搶白禮頓人才，成績和表現卻無突破進展。（Getty Images）

兩隊聯賽排名



2022/23：白禮頓第6位（獲歐霸資格） ／ 車路士 第12位

2023/24（截至最新）：白禮頓第7位 ／ 車路士 第10位



白禮頓的招聘部主管（Head of Recruitment）祖維爾（Sam Jewell），同意加盟車路士，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，他將會加入一個為數間球會引入新球員計劃的一部分。

祖維爾經已是托德波里上場後，近17月來第11位從白禮頓加盟車路士的職球員，當中包括5個教練、3個球員及3個轉會相關的要員。

白禮頓的招聘部主管（Head of Recruitment）祖維爾（Sam Jewell），同意加盟車路士。（Ｘ）

車路士狂搶白禮頓人才

教練：領隊樸達（Graham Potter／已離任）、副領隊列特（Billy Reid／已離任）、一隊教練咸保（Björn Hamberg／已離任）、一隊教練般奴薩達（Bruno Saltor／已離任）、門將教練羅拔斯（Ben Roberts）

球員：卡些度（Moisés Caicedo）、古古列拿（Marc Cucurella）、羅拔山齊士（Robert Sánchez）

職員：招聘部主管祖維爾（Sam Jewell）、轉會分析師麥哥利（Kyle McCauley）、環球人才及轉會總監雲史丹利（Paul Winstanley）



2022年８月，車路士以6200萬英鎊收購白禮頓守將古古列拿，當時領隊樸達尚未加盟。

1個月後，樸達不止從白禮頓加盟車路士接替被辭退的杜慈，還一口氣「拉大隊」走人，他的左右手、副領隊列特（Billy Reid），一隊教練咸保（Björn Hamberg）和般奴薩達（Bruno Saltor）以及門將教練羅拔斯（Ben Roberts）隨他一起轉投藍軍，白禮頓的教練團隊要員一次過清空。當時白禮頓招聘部助理主管、轉會分析師麥哥利（Kyle McCauley）亦一拼轉會。

車路士為撬走樸達，當時據報向白禮頓付出高達1600萬英鎊「分手費」，另為教練團隊支付額外550至650萬英鎊賠償金。

樸達在車路士戰績未如理想，上任不足7個月便在2023年4月初被炒。（Getty Images）

至2022年11月，車路士再羅致白禮頓首席球探雲史丹利（Paul Winstanley），給他一個響亮的職位——環球人才及轉會總監。

可是樸達在車路士戰績未如理想，上任不足7個月便在2023年4月初被炒，列特隨他離隊。樸達任內領軍31仗只得12勝8和11負，平均每場只得1.27分，與荷杜（Glenn Hoddle）並列車路士史上平均得分最低的英超領隊（只計算領軍20場以上領隊）。他離任時車路士在英超排第11位。

樸達麾下兩位一隊教練暫時留任，般奴薩達一度暫代帥位，領軍一場才由林柏特頂上。2023年夏天普捷天奴掌帥，咸保亦離開車路士，般奴薩達則留任至同年9月才走。樸達教練團隊之中，現在只剩門將教練羅拔斯（Ben Roberts）仍留在車路士。

從球員到職員，車路士瘋狂搶人才，至今未見成效。（Getty Images）

不過車路士未因樸達和他的教練團隊來去匆匆，而減低對白禮頓職球員的興趣。2023年8月5日，先以2500萬英鎊引入白禮頓門將羅拔山齊士（Robert Sánchez），一個星期後，他們更出價1.15億英鎊，從利物浦手中搶去防守中場卡些度（Moisés Caicedo）。

藍軍從領隊、教練團隊到球員，都換過新一批，今季表現未見大幅改進。上季英超得第12名，今季偶有佳作之下，聯賽榜暫時僅列第10位。白禮頓一再被搶去主力和重要職員，成績反而更上層樓，接替樸達的意大利籍主帥迪沙比，上季領軍首度取得歐洲賽資格，獲得白禮頓球會史上在頂級聯賽最高的第六位。

白禮頓被車路士狂搶人才，仍在英超維持作戰水平。（Getty Images）

白禮頓今季就算失去卡些度和山齊士，防守能力被削弱，表現穩定性不及上季，加上要踢歐霸雙線作戰，目前在英超聯仍能排在第7位。即使雙方距離不如上季那麼遠，白禮頓現時在英超較車路士高3位、多3分。

今次車路士再請來白禮頓招聘部主管祖維爾，讓他跟麥哥利和雲史丹利兩位「海鷗」舊同事故劍重逢，3位轉會高手聯手之下，能否助車路士重回正軌，仍有待觀察。