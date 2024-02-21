足球熱話｜球員「剪襪」為了什麼？　英主播促英超賽會立例禁止

香港有句俗語叫「屎波裝備多」，取笑部份愛踢波的波友技術平平、卻很講究服裝、波砵等「裝備」，但其實不少本地波友的踢波裝備都很精簡，除非參加業餘聯賽，否則可能連波襪也未必擁有一對。

不過近年職業足球員有一個趨勢，他們比賽時會在襪子背面剪出許多破洞，英國著名體育主播基斯（Richard Keys）日前在社交網站抨擊此事，認為英國足球是時候要禁止這種行為——但「剪襪」到底是為了什麼呢？



基爾獲加或是剪得最多破洞的球員。（Getty Images）

職業足球員對波襪「做手腳」並非新鮮事，數年前防滑襪興起，但球員上陣時必須穿上球會波襪，因此不少球員都會將兩對襪剪爛後、除去球會襪的腳掌部份，保留防滑襪的下方部份，再用膠帶將它與球會波襪黏在一起。然而近年興起另一現象，不少球員會在波襪後方剪出破洞，有的只剪兩三個，但有的球員例如基爾獲加則會剪出八九個或更多。

摩連奴去年2月時曾在Instagram貼出數張相關照片，語帶反諷地寫道：「美好球賽的漂亮波襪……而賽會是允許的」；基斯最近則是貼出一張干拿加歷查（Conor Gallagher）穿上穿窿波襪的照片：「真是道無道理，這是毫無必要的。西班牙已明文禁止這種行為（雖然比寧咸逃過處分），我們也是時候要這麼做。」

球員會這麼做當然與美觀無關，GiveMeSport和Goal.com等媒體都曾經探討過背後原因，指出由於足球員小腿肌肉發達而凸出，波襪很容易會過緊而影響血液循環，還會導致透氣性不足等問題。

由於英超足總條例中只列明球員須穿著波襪，沒有明文規定不能穿著破爛的波襪，所以此狀況目前在英超相對較為普遍，阿仙奴球星布卡約沙卡（Bukayo Saka）亦是其中之一。

布卡約沙卡經常會在波襪上剪窿。（Getty Images）

西班牙《阿斯報》則報道，西甲其實有明確規定不允許球員穿著破爛球衣、褲子或波襪上陣，但考慮到波襪過緊可能會導致比目魚肌受傷又或是頻繁抽筋等，因此賽會選擇對此「隻眼開隻眼閉」。

比寧咸最近一次在西甲上陣為2月11日對基羅納，當時他的波襪仍有剪窿，但此情況在西甲相對較為少見。

比寧咸最近在西甲仍有「剪窿」。（路透社）

基斯的帖文下大部分網友都是批評他無事生非：「你有試過新的波襪嗎？它們非常緊，會讓你在比賽中很容易小腿抽筋。我們能關注一些更重要的事嗎？」、「基斯你為波襪而咆哮？」、「這對你有什麼影響嗎？」