亞洲盃｜孫興慜與李剛仁大和解　發文求情：我年輕時也曾犯過錯

韓國國家隊在亞洲盃的「乒乓事件」引起軒然大波，有報道指4強對約旦前一天，李剛仁提早吃完晚飯去打乒乓球，與隊長孫興慜和其他年長球員衝突，過程中，孫興慜手指甩骹，韓國隊翌日在4強出局。

國家隊教練奇連士文已被辭退，他認為球隊在亞洲盃表現不佳正因孫、李二人不和。事件曝光後李剛仁不斷遭批評、甚至失去代言合約，儼如國家罪人，孫興慜周三（21日）早上在社交平台以長文為這名後輩求情。



孫興慜手指傷勢一直受傳媒關注，直至「乒乓事件」曝光後才真相大白。（路透社）

「乒乓事件」傳出過不少版本，其中一個更描述李剛仁揮拳打向孫興慜臉部，雖然李剛仁之後通過律師否認，不過他為此事道歉未獲大眾原諒，社交媒體上的批評留言無日無之，連藝人也加入戰團，而部份他出任代言人的韓國品牌甚至立刻撤走其廣告、宣布不會與他續約。

當事情似乎不知能如何收尾，卻出現大轉折。孫興慜周三早上在社交平台貼出與李剛仁帶着笑容、互相搭膊頭的合照，似乎已經會面過：「大家好，我是孫興慜。今天我要講一些略為沉重和困難的事情。剛仁已對自己的行為進行了真誠的反省，並向包括我在內的所有國家隊球員表示歉意。」

孫興慜（左）在社交平台貼出與李剛仁的合照，並以長文為他求情。（孫興慜Instagram）

「我年輕時曾犯過很多錯誤、表現得不好，但我認為自己能夠取得今天的成就，是因為我從優秀的前輩那裏得到了很好的建議和教導。為了防止剛仁再次做出錯誤行為，我們所有球員，作為國家隊的前輩和隊長，會在剛仁身邊特別照顧他，讓他能成長為一名更好的人及球員。」他續寫道。

孫興慜表示今次事件自己也有處理不當的地方，但也道：「為了球隊而做出這種不愉快的事情是隊長的職責之一」，因此即使再次面臨同樣情況，也會為了球隊而行動，「不過未來我會努力地以更明智的方式來帶領團隊。」

他又懇請大家原諒李剛仁，表示事件發生後，這名小將正經歷一段艱難時期，同時孫興慜亦為引起今次騷動向大家表示歉意。

兩人在亞洲盃時，看起來關係良好。（路透社）

另一方面，孫興慜發文前大約2小時，李剛仁亦在個人社交平台發長文，表明已親自到倫敦拜訪孫興慜、深入地傾談過，同時再向公眾道歉：「我認為親自拜訪孫興慜並真誠道歉很重要，透過長時間交談，我明白到身為隊長所肩負的重擔，也有時間反思自己。透過這篇文章，我想再次感謝孫興慜在我前往倫敦時，對我的歡迎和接待。」

李剛仁承認問題起源是自己理性上知道亞洲盃有多重要，但沒有從情感方面完全理解、自己的行為也未能表現出來，「尤其是對於隊長孫興慜、前輩及隊長所給予的真誠意見，我應該聽從他們，去維繫球隊的團結。那天，我在晚餐時做了一些即使現在回想起來，也絕不該做的事。我為此深感後悔。」他補充自己已向國家隊每一位前輩和隊友道歉，並承諾以後會以更端正的態度和禮貌對待他們。

李剛仁歸隊後，因病缺席巴黎聖日耳門上周四的歐聯賽事，不過有參加周日的法甲比賽。（路透社）

此外，事件還牽涉到另外幾名與李剛仁關係友好的球員，包括鄭優營、吳賢揆、薛英佑，四人因而被稱為「乒乓四子」、「乒乓小隊」，社交媒體同樣滿是批評留言。李剛仁在文中表示有其他球員因自己行為而遭受批評，「我想我應該也要承受這些針對他們的批評。」

今次「乒乓事件」的兩名當事人公開和好，加上孫興慜出面為李剛仁求情，網民都大讚孫興慜是隊長的榜樣；李剛仁的帖文下亦不再像之前一片罵聲，很多人稱讚他知錯能改及真誠道歉，日本球星久保建英及前韓國隊隊長寄誠庸亦有留言支持。