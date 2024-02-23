F1｜巴林冬測有「蝦碌」法拉利又中伏　陸克萊戰車車底損毀

F1（一級方程式）上年回歸拉斯維加斯站，一個渠蓋為「賭城夜繽紛」揭起序幕，當時首節練習賽僅8分鐘，法拉利車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）被擊中車底，戰車嚴重受損。

距離F1新賽季餘下一星期，各大車隊在巴林冬測，密鑼緊鼓測試新季戰車。想不到又是渠蓋，又是法拉利，今次輪到另一車手陸克萊（Charles Leclerc）「中伏」，賽道隨即需要緊急維修。



又到了車迷最期待的日子，F1經過兩個多月的休息後，將在下星期回歸，上演揭幕戰巴林站，各大車隊一連3日在巴林國際賽道進行冬測，為新賽季作好準備。

陸克萊在第二日的冬測「中伏」。（路透社）

周四（22日）第二日的冬測，陸克萊一度造出全場最快的時間，當這名法拉利車手駕駛全新的SF24戰車進入11號彎，稍為偏離賽道，走上路壆後發現戰車的車底受損。賽會隨即出示紅旗，同時決定提早結束早上的練習時段，並進行緊急維修。今次的始作俑者原來又是渠蓋，法拉利方面證實陸克萊戰車的車底受損，更穿了一個洞。

對比拉斯維加斯站，陸克萊今次的損毀不算嚴重，「車底破了一個洞，還好不太嚴重，但都需要更換。」在賽道飛馳期間，陸克萊坦言看到賽道有異物，但意識不到是渠蓋，「我當時看到賽道有異物，但是十分薄，我以為是塑膠，而在賽道不同部分亦有類似的東西，我們都不以為意，繼續練習，顯然今次不是膠，而是鐵，對戰車有點傷害。」

賽會工作人員隨即作出緊急維修。（Getty Images）

法拉利已非首次受渠蓋所害，在拉斯維加斯的練習賽初段，辛斯在大直路高速行駛時，戰車突然跳動一下，然後軚盤上的螢幕立刻顯示故障訊息，需立即駕到路邊。不同媒體其後發現「兇手」原來是渠蓋，辛斯戰車的駕駛倉、引擎和電池完全損毀，法拉利領隊華沙（Fred Vasseur）其後怒不可遏，直斥這個意外完全不能接受。

F1拉斯維加斯站｜練習開始8分鐘即出事 賽道陷阱法拉利嚴重受損

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