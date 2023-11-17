F1拉斯維加斯站｜練習開始8分鐘即出事　賽道陷阱法拉利嚴重受損

F1（一級方程式）拉斯維加斯站自去年3月宣布舉辦以來，一直以極盡奢華的方式大肆宣傳，加上賽前浮誇的開幕禮，即使遭韋斯達賓批評是「99%表演、1%賽車」，仍令車迷十分期待。

不過香港時間周五（17日）的第一節自由練習展開不足10分鐘便發生罕見意外，最終練習更因賽道安全問題要取消。



拉斯維加斯站﻿在當地時間晚上展開，第一節自由練習開始也意味F1戰車正式在賭城賽道亮相，由於是首次在這全新賽道駕駛，早段車手們都仍在探索，圈速較慢。

然而FP1僅展開未夠10分鐘便出現紅旗——從直播畫面，只見辛斯駕駛的法拉利戰車停在路邊，而由他的車Cam重播片段可見，他在大直路高速行駛時，戰車突然跳動一下，然後軚盤上的螢幕立刻顯示故障訊息，意味引擎出現問題，他因此要緊急將戰車駛到路邊。紅旗之下，戰車紛紛返回車房，工作人員也將辛斯的法拉利吊走。

雖然已清理路面，但在倒數鐘還剩下約40分鐘時，賽會卻宣布FP1直接結束、不會重啟；從媒體拍攝到的照片可見，原來辛斯的戰車「死火」前曾經過一個去水口，而事發後渠蓋已彈出、去水洞口外露，意外似乎跟這個渠蓋有關；從尾隨的周冠宇戰車車Cam和當地道路閉路電視片段，可見到辛斯戰車經過去水口時爆發大量火花，明顯不正常。

辛斯的戰車嚴重受損、出現一個大洞，法拉利宣布要更換車架，而且「受害者」更不只有辛斯一個，Alpine車手奧干的戰車同樣因這個渠蓋需要換車架，令兩支車隊損失甚鉅。

意外後，辛斯也不禁蹲下察看車底：

FP1不重啟，是因為國際汽聯（FIA）需重新檢查一次整條賽道的去水口，未幾便宣布是該坑渠口的石屎結構出現問題，導致意外。拉斯維加斯站主辦方其後也發聲明，表示FIA會與F1賽會及賽道工程師溝通，研究如何能盡快解決問題，亦會盡快宣布新的時間表，意味FP2應無法如期舉行。

FP1未能繼續，而FP2似乎也難以如期舉行。（路透社）

FP1後緊接便舉行車隊領隊的記者招待會，當中身受其害的法拉利領隊華沙（Fred Vasseur）怒不可遏，道：「我們（戰車）的駕駛倉、引擎和電池都完全損毀了，完全不能接受，不僅令我們損失很多金錢，也令辛斯無法練習，我們一定無法參加FP2的，今天發生的事，我覺得對F1來說完全不能接受。」