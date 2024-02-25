F1．燈走專欄｜淺談Super Formula　年輕車手的F1投名狀

趁着未正式開季，今次為大家介紹日本賽事Super Formula。今天又跟大家介紹不同類型的比賽，這次就來了解一下Super Formula，以及這項賽事為甚麼如此困難，但又有許多年輕車手選擇挑戰。

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相信各位也知道，要參加F1就必先獲得超級駕駛執照（Super License），要獲得超級駕駛執照，就必先在3年內於指定的賽事獲得40個超級駕駛執照積分。目前絕大部分的車手都會選擇從各地區的F4升級參加歐洲的FIA F3和F2，畢竟這是F1官方「階梯賽事」，所得的超級駕駛執照積分也是最多的，各大F1車隊也大多在以上賽事中選拔人才。

不過由於F3和F2的席位有限，不少車手除了參加歐洲的方程式賽事外，也會選擇參加或被母隊安排參加其他地區的賽事，當中就包括日本的Super Formula，但這項地區比賽卻被公認為是F1以外最困難的方程式比賽，不少歐洲年輕高手都在這裡遭遇挫折。

Super Formula獲公認是F1以外最困難的方程式賽事。（Super Formula官網）

Super Formula歷史

全日本Super Formula錦標賽，是日本以至亞洲最高等級的方程式賽事，所有分站都只會在日本國內舉行，其歷史可以追溯到上世紀60年代，日本汽車聯會（JAF）在1973年成立全日本2000方程式錦標賽，是日本首個方程式系列賽，該賽事參考了歐洲F2的規格，但有一點不同的是，當時的歐洲F2規定要使用基於市售車的引擎，而全日本2000方程式除了可以使用歐洲F2的賽車外，也容許使用賽車專用引擎。首屆冠軍是日本名將，前《Best Motoring》主持黒澤元治。

全日本2000方程式錦標賽在1978年更名為全日本F2錦標賽，也在此時起有大量國內外知名車手參賽，包括高橋國光、星野一義、長谷見昌弘、中島悟、Stefan Johansson、Geoff Lees等。而隨著歐洲的次級方程式改革為F3000，全日本F2錦標賽也在1987年改為全日本F3000錦標賽，不少日後會參加F1的車手，如片山右京、鈴木亞久里、Jean Alesi、Eddie Irvine、Heinz-Harald Frentzen，甚至Michael Schumacher也有參賽。

一代「車神」舒密加也曾出戰Super Formula。（Getty Images）

不過由富士電視台成立的Japan Race Promotion（JRP）在90年代中期接管賽事，並再度更名為Formula Nippon，也在此時起出現「日本雙冠王」的頭銜，意指在同一年裡奪得Formula Nippon和全日本GT錦標賽（今Super GT）GT500級別年度冠軍的車手，首位「雙冠王」為西班牙的Pedro de la Rosa。

Formula Nippon在2013年再改名為Super Formula，並希望進一步提升該賽事的等級，與F1和IndyCar並列全球3大方程式比賽。進入Super Formula時代後，一共有5位車手在躋身F1之前都參加過此賽事，包括Pierre Gasly、André Lotterer、Stoffel Vandoorne、Pietro Fittipaldi和Liam Lawson。

F1投名狀

雖然有5位車手在參加F1前都有Super Formula的經驗，但對國際車手而言更多的是挫折，例如Pato O'Ward、Dan Ticktum、Lucas Auer等活躍於IndyCar、Formula E和GT等領域的車手都無法在上游競爭。

Pato O'Ward曾短暫出戰Super Formula。（Getty Images）

首先我們要知道，Super Formula本身的定位並非一項專門培養年輕車手，使他們能晉升至F1的賽事。Super Formula已經是日本國內最高級的賽事，在當地的賽車體系中，車手在Karting畢業後便會參加F4，然後升級參加Super Formula Lights (舊稱全日本F3錦標賽)，最後晉升至Super Formula，此賽事就等於是日本國內的F1。

再加上日本遠離歐洲，兩地的比賽體系又完全不同。當然車隊實力是因素之一，但外籍車手的適應力以及對手的經驗顯然更為關鍵，就算以上提到能獲得F1席位的車手，也只有Lotterer一人在Formula Nippon時代奪得年度冠軍，Gasly和Lawson也只得年度亞軍。

而且根據超級駕照積分制度，FIA F3年度冠軍可得30分，F2年度三甲更可一舉獲得40分，而Super Formula冠軍僅得25分，甚至比Formula E（30分）更少。既然這項賽事如此困難、又遠離歐洲、得分又少，為甚麼一眾年輕車手仍選擇前往日本？

從另一個角度來看，不知道大家有沒有留意到一個現象，上述提到的F1車手都有一個共通點，就是他們都是完成歐洲的階梯賽事才來日本。對年輕車手而言，Super Formula更像是磨練自己技能的修羅場，用以證明自己的實力，就如Gasly、Vandoorne和Lawson，他們在來到日本之前就已經在GP2 / F2獲得佳績，其中Lawson早在完成2022年F2後就已取得超級駕駛執照。

Liam Lawson（左）在F2時已取得「超級駕照」，現在是未來進入紅牛F1體系的有力人選。（Getty Images）

不過由於他們在完成GP2 / F2後都沒有來年的F1席位，所以參加比賽模式類似F2，但難度更高的Super Formula反而能告訴F1車隊自己的實力，其中適應力尤其重要，他們來到日本所面對的大多數是比他們更年長，經驗更豐富的主場車手，早期的外國車手更要面對語言不通的問題。

由此可見，年輕車手參加Super Formula的首要目標並非為了爭取足夠的超級駕駛執照積分，而是在F3和F2獲得足夠分數後，透過競爭激烈的Super Formula進一步磨練自己的技能和證明自己的實力。來年確定參賽的應屆F2年度冠軍Théo Pourchaire是連續第3位無法直升F1的F2冠軍，他曾表示：「我想繼續比賽並向F1展示自己的實力，我可以開得非常快，而且我應該在這裡（F1）獲得席位。」

因此車手的Super Formula成績表，就是參加F1的投名狀。

Pierre Gasly在Super Formula取得好成績後順利升上F1。（Red Bull Content Pool）

賽車規格和比賽模式

既然賽事的難度如此之高，又能並列3大方程式賽事，那Super Formula的賽車性能一定不會差。Super Formula跟F2、F3、IndyCar等賽事一樣採用統一車架，製造商也是知名度不大卻又無處不在的Dallara。 Super Formula今年使用新車架SF23，此車是SF19的升級版，主要改善空氣動力設計，修改了尾翼、側箱線條和車底，能減少亂流並製造更多超車機會。

引擎方面，Super Formula有兩家引擎供應商，分別為豐田（TRD）和本田（M-Tec），規格為2,000 cc直列4缸單渦輪增壓，最大輸出可達600匹。其中本田的HR-417E引擎在速度方面佔優，使其在富士和鈴鹿等擁有長直路的賽道上有明顯優勢，而本田陣營也已連續3年奪冠，直到今年才被豐田擊敗。

Super Formula由2021年開始採用類似IndyCar Push to Pass的Overtake System（OTS），可在指定時間內增加動力輸出以攻擊前車。至於使用方法，每位車手最多有200秒OTS，每次使用20秒，OTS並不像F1的DRS（減阻系統）般必需進入前車後方一定距離才可打開，只得自己的戰車都可以用OTS提升速度。

Super Formula統一所有戰車車架。（Super Formula官網）

同時為了切合可持續發展的方向，SF23的零件使用了亞麻纖維、軟木和可再生碳纖維材料，在生產過程中可減少75%碳排放。輪胎也統一採用全新的橫浜Advan碳中和賽車輪胎，由33%回收和可再生材料製成。

比賽方面，明年將舉辦9場比賽，於3月開季11月煞科，先是3月8 - 10日在鈴鹿舉行連賽，隨後分別前往Autopolis、SUGO、富士、茂木，再分別回到富士和 鈴鹿進行最後兩個週末共4場比賽。

Super Formula與F1一樣採用3節排位賽，但分別在於Q1會分Group A和Group B，每組的前6名可以晉級最後一節，獲得前3名的車手分別有3、2、1分。而正賽里程為250公里，前10名完賽的車手皆可得分，冠軍可得20分，之後的分數分別為15、11、8、6、5、4、3、2、1。

F2冠軍車手Theo Pourchaire將為Team IMPUL出戰Super Formula。（Getty Images）

參賽陣容

豐田和本田都已在12月12日公佈參賽車隊和車手，來年共有12支車隊、21位車手參加。

首先是豐田方面，今年宮田莉朋憑更穩定的表現，以及MUGEN車隊內鬥而奪得年度冠軍，但他來年不會參加任何國內比賽，而是遠赴歐洲參加F2和歐洲Le Mans系列賽，同時積分榜第5的平川亮也因為擔任McLaren測試車手和參加FIA WEC而不參賽。

目前已確定席位的車手都參加過12月上旬在鈴鹿舉行的聯合/ 新秀測試，但焦點一定是應屆F2年度冠軍Pourchaire，這位Sauber青訓車手將駕駛Team IMPUL的19號車，隊友是以往效力KCMG的国本雄資，因此Team IMPUL來年擁有兩位新車手。

衛冕Super GT冠軍坪井翔則坐上「雙冠王」宮田的TOM’S 37號車，坪井在過去5年一直效力CERUMO/INGING，去年取得年度第4名。坪井的隊友是去年季中取代Giuliano Alesi，在鈴鹿130R彎發生嚴重意外的笹原右京。

大湯都史樹將效力INGING：

坪井空出的CERUMO/INGING席位屬於大湯都史樹，這位前本田車手去年效力TGM Grand Prix，但由於受傷缺席7月的富士站，之後又缺席季尾的比賽，原因不明。 雖然大湯只參加9場比賽裡的6場，但仍獲得兩次頭位和一次季軍，他的隊友是豐田重點培育的坂口晴南。

另一位由本田過檔的車手是福住仁嶺，今年他在中游車隊ThreeBond Racing度過艱難的賽季，明年效力香港車隊Kids com Team KGMG，成為前F1車手小林可夢偉的隊友。由知名藝人近藤真彥創立的KONDO RACING維持山下健太和小高一斗組合，而大嶋和也則留效豊田章男社長的ROOKIE Racing。

本田方面，今年TEAM MUGEN在野尻智紀和Lawson的奮戰下成功衛冕車隊冠軍，但本田陣營卻無法達成車手4連霸。野尻早前已與簽下多年合約，車隊也迎來新車手岩佐步夢，他在今年F2獲得第4名，並代表AlphaTauri參加阿布扎比季後年輕車手測試。

岩佐步夢去年底為Alpha Tauri擔任季後年輕車手測試的車手。（Getty Images）

DOCOMO TEAM DANDELION RACING繼續由牧野任祐和超新星太田格之進駕駛。另一位「雙冠王」山本尚貴和年輕車手佐藤蓮也繼續留效由前F1車手中嶋悟創立的NAKAJIMA RACING。今年以兩台車參賽的B-Max Racing Team將縮減至一台車，由應屆Super Formula Lights冠軍木村偉織駕駛。

ThreeBond Racing繼續派出1台車參賽，TGM Grand Prix則仍舊使用53號和55號車，但兩隊都未確認車手。其中知名女車手野田樹潤和本田車手松下信治在聯合 / 新秀測試駕駛TGM的賽車，松下獲得席位的機會頗高，但測試成績平平的「Juju」還有待觀察。