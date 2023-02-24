疫情行山露營潮帶旺戶外用品生意　有項產品市場窄竟變大受歡迎

3年疫情困境，幾乎百業蕭條，但戶外用品是少有受益的行業，行山及露營裝備的銷量不跌反升，因為各地封關，市民坐困愁城，紛紛湧到香港郊外活動及旅行。戶外品牌「Re:echo」創辦人兼執行董事邱季良（Angus）承認疫情幫了一把，助他們擴大市場，睡袋及大背囊尤其受歡迎，賣到斷貨。



Re:echo創辦人Angus接受訪問，大談疫情下的生意。（顏銘輝攝）

新冠疫情在2020年初開始，至今年初政府大致放寬所有防疫措施。回顧3年疫情，Angus說：「我哋take到個benefit（把握到優勢），所有戶外產品都去得好好，除咗服裝，因為香港唔凍。個個行業都有挑戰，我哋叫做還可以。」

大背囊及睡袋最暢銷

Angus表示最好賣的產品是睡袋及大背囊，他說：「大背囊本身市場好窄，以前咩人會用？紀律部隊、民安隊、童軍，我細個受訓練要揹住行幾日，係呢種人先用得着，一般普羅大眾唔會用，但疫情期間大家都揹住裝備去露營。由2020年到今年，只係大背囊呢類，我哋賣多咗兩倍。」

Angus本身也是一位行山愛好者，他於二東山上留影。（受訪者提供）

會不會賣到斷貨？Angus即表示會，並以著名背囊品牌Osprey為例，需求超越供應，他說：「一直唔夠貨，生產同物流都延期。嚟幾多就賣到幾多，叫做擠牙膏咁（賣），但擠親都有（人買）。」

3年疫情擴大市場需求

雖然Angus預期今年銷量會回落，「可以周圍飛嘞，仲要大背囊？買喼啦」，但他認為疫情將戶外用品市場擴展至全港，有利長遠發展。他說：「個市場呢3年谷大晒，全香港700萬人都應該行過山啦，係咪大好多？」

在疫情下，香港掀起行山熱潮。（顏銘輝攝/資料圖片）

「身邊好多人，阿媽又好阿仔又好，放假做咩好？去露營啦。正常環境下，好難叫得郁咁多人去露營，但呢幾年焗住啲人去。市場開始接受、支持到，今日去露營唔係去山旮旯又冇廁所，嗰啲收費營地乜都有，家長願意去，小朋友又玩得開心，唔使留在屋企打機。」

「疫情幫到一把，擴大市場，幫到我好多。我唔使花口水去說服佢哋去嘗試露營同行山，行山人流多到路都被行爛。你唔需要教育消費者，好多人都識享受行山，長遠對戶外（用品行業）有優勢。」Angus笑言連不見多年的小學同學也問他買行山鞋的意見。

Angus在北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

回顧香港戶外用品市場發展

Angus在戶外用品行業打滾近40年，由打工到自立門戶，由涉獵代工代理以至建立品牌，見證香港行山露營裝備市場的發展。他將市場分為3個階段，形容90年代戶外品牌吃香，競爭對手較少，「得我哋、東輝、保捷」，雖然用家不多，但只要有外國品牌服裝的貨到，自然吸引到識貨的用家。

他說：「唔使做咩宣傳，只要你代理嘅品牌有新嘢，好似有Gore-Tex，擺出舖頭或者有dealer（經銷商）嚟攞就會有人買。產品主導市場，用家唔多，但用家會覺得係好嘢，係身份象徵，同人講用緊The North Face喎！好易做、好好做。」

Angus與最年輕登珠峰港人曾朗傑合照。（受訪者提供）

一直為外國品牌代工代理的Angus，在2007年創立品牌「Re:echo」，開設連鎖零售店。他認為當年香港戶外用品市場進入另一階段，多了競爭。他說：「香港多咗人去戶外，加上08奧運，中國對戶外嘅市場都開始成熟。洋蔥穿衣法開始普及，有人知，去日本、韓國天氣凍就會識去行山舖買嘢。」

戶外服裝生意愈來愈難做

Angus認為近幾年香港戶外用品市場競爭激烈，包括線上與線下，既有外地品牌加入，亦有本地品牌乘疫情興起。他說：「唔只香港歐美嘢，全世界山旮旯嘅品牌都有人拎到返嚟賣。有唔少平嘢，仲要唔係唔好，係平得嚟都唔差。」Angus表示戶外衣服以往佔他們六成營業額，但他認為服裝的市場愈來愈難經營，所以逐步增加露營裝備、行山鞋等產品的比重。

Angus年輕時已經愛上戶外活動，喜歡行山露營。（受訪者提供）

Angus打工時曾經幫The North Face做代工生產。（受訪者提供）

平價產品加入競爭，Angus認為有好有壞，好處是降低戶外活動的門檻，令更多人接觸大自然，擴闊市場，「做大個餅」，但壞處方面則令用家不懂珍惜裝備，隨意棄置在山上。他說：「有人用完營具一次就扔，有冇搞錯？點解？因為太平。」

Angus希望未來舉辦更多行山活動，教育行山客愛護大自然，注意行山安全。（受訪者提供）

Angus年輕時已經熱愛行山露營等戶外活動，加入過民安隊，他感嘆：「玩戶外活動更明白要保護環境，你唔保護，第日就冇得玩。」他表示未來會舉辦更多行山的工作坊，教育大眾，他說：「呢幾年多咗人行山，但唔識珍惜個山。唔好講到珍惜咁高層次住，唔好危險先，有啲打卡位我行咗咁多年山都唔敢行出去。」