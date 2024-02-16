觀塘工廈行山露營店成本價清倉低至3折　盼套現20萬改賣潛水用品

JoyeeWalker戶外用品專門店去年積存過千對行山鞋，經營困難，幸好他以半價賣出大部分存貨，償還到貨款，捱過了那危急存亡的一關。

店主Joyee認為行山熱潮已過，去年10月搬舖，節省一半租金，並無心插柳下開發了潛水裝備市場，視之為店舖的新方向。他表示今月起以成本價、甚至蝕少少，盡量清走店內所有行山露營用品，套現後改為主力出售潛水裝備。他笑言砍掉重練，「當自己冇賣過行山露營嘢」。



Joyee在2023年中接受訪問，感到憂愁，當時店內放滿行山鞋，鞋盒堆積如山。（顏銘輝攝）

Joyee在2024年1月再接受訪問，講到這半年捱過難關，還到貨款，搬舖節省租金，計劃由行山鞋專門店轉型為主力賣潛水用品。（顏銘輝攝）

去年7月訪問Joyee，當時他又瘦又頹，望住店內那過千對滯銷的行山鞋，欲哭無淚。時隔半年，再見Joyee，見他精神飽滿，身形圓潤了一點。「好多朋友都話我肥返啲，臉色好咗好多！」Joyee笑道：「上年個人好壓抑，問題好大，但諗唔到方法解決。而家再冇啲解決唔到嘅嘢，可以有得揀點做。」

Joyee本身是行山YouTuber，但自從開舖後，近幾年減少拍片。（資料圖片/張浩維攝）

Joyee本身是行山YouTuber，2020年在觀塘工廈開店，專門賣行山鞋，剛遇上疫情下的行山熱潮，開業一年即擴充，由工廈「劏房」遷至超過700呎的樓上舖。

然而，行山熱潮從2022年尾回落，到2023年急速冷卻，加上HOKA引發的山鞋劈價潮，Joyee店內逾千對行山鞋滯銷，欠下數十萬貨款，就算全場半價蝕賣也無人問津，陷結業邊緣。

去年經營困難的新聞報道出街後，大批顧客湧至，幫助Joyee清貨，如今行山鞋存貨已不多。相比半年前一望到行山鞋就愁，現在他終於可以笑出來。（顏銘輝攝）

去年報道：觀塘工廈行山鞋店長期半價大清貨 蝕住賣五大品牌只求套現轉型

「我記得篇報道係星期五朝早出，晏晝已經有人上嚟，唔係一兩個，嗰日都有少少爆場嘅感覺。」Joyee說：「我記得嗰個星期五、六、日，3日已經清咗300對鞋，真係破晒紀錄。星期六根本爆到、人多到應付唔到，啲人要自助形式咁搵鞋。」他表示一周內已清到一半存貨，部分鞋款開始斷碼。

去年半價蝕賣行山鞋 清剩不足100對渡過難關

「啲錢返到好多返嚟，但蝕住賣個心都係痛嘅。」目前Joyee只清剩不足100對行山鞋，大部分都是很大或很小的冷門碼。他靠那次清貨套現，一解燃眉之急，償還到代理商的貨款，終於有空間整理思緒，重新制定店舖的方向。他說：「香港人的確少咗去行山。我睇到秋冬嘅行山露營生意唔會好，始終開咗關可以去旅行。」

Joyee帶記者去逛他的貨倉，行山鞋只佔一個架的位置，目測不足100對，Altra、Topo、Brooks、Scott及Salomon各有少量存貨。（顏銘輝攝）

搬舖節省一半租金 「可能要捱、要守」

儘管業主沒有加租，但他決定不再續租舖位，在去年10月搬到離港鐵站較遠的工廈。他租了兩個「劏房」，一間用作舖面，另一間用作倉庫，總面積縮小了三分一，租金節省了一半。他解釋：「預計到未來兩年經濟唔好，自己賣嘅嘢唔會有大增長，甚至可能要捱、要守。」

Joyee之前的工廈樓上舖面積超過700呎。（顏銘輝攝）

在2023年10月，Joyee搬到工廈劏房單位，節省租金。（顏銘輝攝）

Joyee分析，經過2023年行山鞋市場大劈價後，很多人都有一兩對鞋，相信兩三年內不需要再買新鞋。露營方面，他認為熱潮仍在，但親身到營地看過，發現大部分人傾向使用平價營具或者租借營具，所以賣中高檔次的露營裝備亦困難。

仍未達收支平衡 盼夏季潛水產品扭轉局面

搬舖頭半個月，Joyee記得15日只得5單生意，如今有好轉，但目前仍未達至收支平衡，他將希望放在夏天的潛水旺季。他說：「租係少咗一半，但（一名全職員工）人工都要出，其實我從來都冇計自己人工。希望夏天靠潛水嘢冚到人工同舖租。」

Joyee整理鞋架上的產品。（顏銘輝攝）

兩年前，有學潛水的Joyee聽從教練朋友介紹，引入潛水產品，最初只視之「攝下時間，等夏天有嘢賣下幫手過渡」，但無心插柳，開發出另一個市場。

他說：「我有一點好驚訝，喺呢個秋冬，10個上嚟嘅客人入面，有6個係睇潛水嘢，另外兩三個係露營，仲有一兩個係行山。我估唔到潛水嘢喺秋冬都有一定生意，唔可以話係好，但唔太差。」記者採訪當日，遇到有兩個客人，都是來挑選潛水衣。

Joyee打算增加潛水產品的比重，降低行山及露營產品的存貨量。（顏銘輝攝）

賣行山鞋需大量存貨 預訂期要一年半載

Joyee表示潛水用品的生意比行山鞋好做，他說：「行山鞋嘅貨存量好大，一款鞋有男裝女裝又有唔同顏色唔同碼，你入一個型號基本已經要200對。如果你入多一兩個品牌，郁啲已經成千對。就算唔諗錢，要嚟擺貨嘅位置都要好多。」

他提到行山鞋的訂貨期很長，動輒一年半載，很難預算貨量，例如想訂今年底的貨就要在年頭向代理商落單；若果行山鞋好賣，也難以馬上再入到新貨。他說：「潛水嘢就全部相反，訂貨期短，可能一個月就有貨，同埋貨唔多，要擺嘅位置都有限。」

Joyee認為行山鞋的生意難做，因為存貨量大。（顏銘輝攝）

再者，賣行山鞋競爭大，普通運動用品店、百貨公司都有，但潛水用品較專業，門檻較高，需要店主有一定相關知識。他續說：「有啲人行山只係著波鞋，但潛水就一定要面罩，帶氧氣樽，呢啲係必須同救命。」

Joyee帶記者去行他的貨倉，發現最花位置及空間的是背囊，佔了他幾個貨架。（顏銘輝攝）

【Joyee帶記者去貨倉，看看有什麼露營行山產品】

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希望將行山露營用品清倉 貨品低至3折

Joyee計劃大幅加重潛水用品的比重，但轉型需要現金周轉入貨，所以他今月推出行山及露營裝備大減價，包括背囊、天幕、露營枱、爐具、睡袋、睡墊，貨品低至3折。他說：「我會想好似執粒開倉咁，盡量清晒所有行山露營嘢。可能會用成本價，甚至低過成本價少少，將啲貨變返晒錢，用嚟迎接夏季。」

Joyee表示在2月大減價，希望盡量將行山露營用品清倉，套現引入更多潛水用品。他表示露營背囊都會大特價。（顏銘輝攝）

不過，他表示這款Topo Terraventure 4行山鞋就不會減太多。（顏銘輝攝）

「當砍掉重練，當我自己冇賣過行山露營嘢。」他說：「目標如果能夠清晒就最好，睇下清唔清到六、七成，換啲錢返嚟入潛水嘢，再睇下夏天可唔可以賺到啲錢。」

被問到今次清貨的目標銷售額，他說：「如果回到20萬我都心滿意足，所以我真係打算扔晒出去，回到幾多得幾多！」

Joyee希望透過這次清貨收回20萬現金，令到店舖可以繼續轉型。（顏銘輝攝）

長遠而言，他表示不會完全放棄行山鞋，但會將比例降至全店貨存的一兩成，而露營用品亦降至兩三成，餘下五成則為潛水用品。

Joyee去年底為港台拍攝《大自然深度遊》，擔任主持，他表示大開眼界，最難忘上大東山看日出。（港台片段截圖）

過去幾年的經歷，令Joyee體會到因緣際會，「老本行」的行山熱潮來得快、去得快，「攝時間」的潛水用品竟成新方向。他說：「有時候係要計劃，但唔可以計劃得太長遠。與其去諗一啲好長遠嘅計劃，不如多啲出去接觸呢個世界。」

Joyee表示寧願用成本價甚至蝕少少去清貨，減少行山露營用品的貨存。（顏銘輝攝）

JoyeeWalker戶外用品專門店

地址：觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈12樓A5及A6

開放時間：中午12時至晚上8時（星期一、四休息；公眾假期例外）

