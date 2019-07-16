【行山】政府披露紅花嶺郊野公園建議行山徑　計劃設4個主要入口

在未來的紅花嶺郊野公園中，會有什麼行山路線？ 根據漁護署的文件，建議的遠足徑會以紅花嶺及紅花寨兩座高山為中心，接駁4個主要出入口，分別是蓮麻坑、禾徑山路、塘肚坪村及山咀。

在漁護署致郊野公園及海岸公園委員會的《擬議紅花嶺郊野公園的顧問研究—研究總結及建議》文件中，漁護署表示已經為擬議中的紅花嶺郊野公園物色了出入口以及主要行山徑。

《擬議紅花嶺郊野公園的顧問研究 — 研究總結及建議》中，漁護署列出紅花嶺郊野公園建議的行山徑及出入口。（漁護署文件圖片）

漁護署的建議遠足徑皆是現有的行山徑，包括幾條登紅花嶺的熱門路線，例如由禾徑山路起步，沿舊軍車路上山，至近山頂的發射站，進入郊野公園。另一條是由沙頭角公路的塘肚坪村後起步，進入郊野公園，沿行山徑登紅花寨，再行山脊到紅花嶺。

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登紅花嶺最簡單的方法由禾徑山路出發，經軍車路上山。（顏銘輝攝）

從軍車路上山時，望向紅花嶺。（顏銘輝攝）

還有一條路程較遠的上山路，由沙頭角的山咀起步，沿邊境旁的山嶺走，上亞公角，再行經二峒及三峒，匯合由塘肚坪村上山的路往紅花嶺。此路會經過多項軍事遺蹟，包括山咀的戰壕、機槍堡以及在亞公角上的英軍營房及瞭望亭。

紅花嶺的山路很多仍保留原始的風味，有時需要手腳並用。（顏銘輝攝）

由山咀出發登紅花嶺的沿路景致（按圖放大）：

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漁護署計劃為紅花嶺郊野公園設立4個主要出入口，除了上文提及的禾徑山路、塘肚坪村及山咀，還有蓮麻坑。建議行山徑會由紅花嶺北脊下山，至礦山的麥景陶碉堡，再經917級樓梯落到蓮麻坑村。值得一提的是，蓮麻坑村現在雖然並非禁區，但其連接外界的馬路部分是禁區，所以持禁區紙的人士才能搭小巴離開。

深受行山人士歡迎的蓮麻坑礦洞亦在擬議紅花嶺郊野公園的範圍之中。該文件稱，在安全情況下，鉛礦洞的上洞（估計是6號礦洞）將有限度開放予公眾參觀，希望不會影響到對在礦洞裏棲息的蝙蝠群落。為了保護行山人士的安全，漁護署在文件中稱：「制訂緊急救援規程、查找和消除蓮麻坑鉛礦洞廢棄通風井及被棄置和散布於邊境禁區山上的劃界倒刺鐵線等構成的潛在危險。」

漁護署建議另一個紅花嶺郊野公園出入口是蓮麻坑村，由礦山的麥景陶碉堡沿北脊登山。（顏銘輝攝）

蓮麻坑6號礦洞一帶景色（按圖放大）：

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不過，亦有些現時常有郊遊人士路經的山路，沒有被列入建議行山徑，例如由伯公坳經新桂田往礦山的路，以及由麻雀嶺村上紅花嶺的路。漁護署表示，在諮詢過程中，部分村民要求不要指示遊客穿過村民活動頻繁的村落，而環保團體則提醒遠足路線應避免穿過生態易受破壞的地區。漁護署在考慮上述的關注事宜後，將會致力推介對遊客安全、在環境方面可持續發展、連接到吸引的地點，以及能為市民提供優質康樂體驗的遠足徑。

行山人士與紅花嶺上的紅花合照。（顏銘輝攝）

紅花寨一帶山脈。（顏銘輝攝）