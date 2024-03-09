黃錦星專訪｜大學拍拖帶女友去山旯旮　行大東山迷路難忘一碗熱湯

前環境局局長黃錦星是一位資深行山友，中五時便揹住沉重營具嘗試麥理浩徑全走。他難忘為尋找地衣挑戰黃龍坑的險峻峭壁，銘記迷霧中在爛頭營小屋喝過的一口熱湯，大力推薦行山為約女仔拍拖的最佳活動。

行山超過40年，黃錦星一直崇尚簡樸，身上裝備全不是山系名牌，腳踏一對不見品牌的運動鞋，揹個尋常背囊，帶個水樽，戴頂太陽帽，便在山徑上健步如飛。他從不講究行山裝備，強調最緊要裝備自己，他認為行山是一項可以訓練身、心、靈的運動。



黃錦星在紅花嶺上接受訪問。（顏銘輝攝）

記者第一次與黃錦星行山是2019年，當時到大棠出席一項山徑活動，跟住他由燒烤場行到千島湖清景台。黃錦星那時拿着個水樽輕裝上陣，一馬當先，遠遠拋離其他嘉賓，僅三兩個郊野公園職員跟得上他的速度。

幾年前，記者跟黃錦星到大棠的千島湖清景台行山。那次路程不長，他拿個水樽就起行。（顏銘輝攝）

了解2019年報道：【行山．01山記】與黃錦星同行千島湖 他一句話令漁護署長更大力

今年1月，記者約黃錦星到紅花嶺行山兼訪問，再次感受他的速度。在禾徑山路登紅花嶺的軍車路上，他如履平地，帶快了其他受訪者。在一處山丘，他突然興起，邁步跑起來，記者也加速跟他跑。雖然跟得上，但衝上丘頂後需要回一回氣，而黃錦星則宛若平常，馬上跟其他人談笑風生。

「有冇人講過，你行得好快？」記者不禁提出這條問題。

「我哋行山除咗話要完成旅程，都好重視同朋友一路行一路傾，咁所以就睇下朋友行得快唔快，例如Gary（記者）你行得快喎，咁我咪行快啲囉。」黃錦星淡淡地說。

在上紅花嶺的路上，黃錦星一直氣定神閒領前。（顏銘輝攝）

有沒有想過去跑山？他說：「又比較少，因為我傾向深度感受、體會，甚至推廣深度遊，當然唔同人有唔同取態啦。」

當記者讚其體能時，他就歸功於長年行山的益處。

黃錦星小時候家住沙田坳邨，與山為鄰，「屋企抽到公屋，去邊住呀？山旯旮地方，全九龍最北，郊野嘅邊陲，後面就係慈雲山、大老山、飛鵝山」。他閒時會跟家人行上沙田坳的獅子亭、走慈沙古道落沙田。

黃錦星年輕時與家人住在沙田坳邨。（黃錦星Facebook）

1979年麥理浩徑啟用，那年唸中三的黃錦星到社區中心做義工、學行山，自此興趣一發不可收拾。他說：「麥徑就喺我屋企後面嚟，仲要係成條100公里嘅中間嚟，真係幾得意嘅緣分。」

中四研究地衣 行落黃龍坑出東涌

中四生物科要做分組功課，黃錦星跟同學決定以地衣為題，背後有行山的私心。他憶述：「我覺得呢個題目好好玩呀！可以去山旯旮嘅郊區行山，順便做功課。」為了尋找代表最佳空氣質素的那種地衣，他們入到大嶼山與世隔絕之地，行過羗山及分流，又上過大東山。

他眉飛色舞地說：「落呢個黃龍坑，嗰陣好驚險，即係喺大東、二東中間落去，穿過個坑底，出返去東涌。二東山嗰度落去個坑，經過一啲峭壁，同埋有啲飛索，其實而家諗返都相當危險。」

黃錦星在社交網站大曬「那些年」潮流造型。（黃錦星Facebook）

黃錦星年少時「山癮」幾大，在中五會考前的假期，又約同學全走麥徑。他說：「嗰陣有個同學好有趣，念念不忘讀書，帶本幾寸厚嘅書放喺背囊度。嗰時啲營具好重，重過個人，但我哋都係咁去。」

中五行麥徑半途而廢

由北潭涌行到大浪四灣，露營一晚後上大浪坳，他記得行錯路，誤上大浪坳及蚺蛇坳之間的山脊，「一上到去就見到好多著軍裝嘅人。嗰陣係1981年嘅偷渡高潮，即捕即解，但佢哋見我哋咁嘅裝束梗係冇理我哋」。

走回正路，繼續前進，行到麥徑第五段，黃錦星的意志動搖了，因為家就在前面。他笑道：「行到屋企後面，啱啱係黃昏，見到鹹蛋黃喺獅子山度落，心入面掙扎。咁辛苦，不如返屋企唞下先啦。終於，我哋選擇咗返屋企讀書。咁就行咗麥徑嘅50K（公里）。」

被問到這張照片的來歷，黃錦星記得是中六或中七參加愛丁堡獎勵計劃。（資料圖片）

大東山迷路饑寒交迫 獲邀入小屋飲湯

說到難忘的行山經歷，黃錦星提到有次在大東山迷路，獲爛頭營石屋的外籍人士救助。他說：「嗰次好大霧，迷咗路，就喺一個最徬徨嘅時間，發現前面點解有啲光！喺屋入面滲出嚟。就喺一個饑寒交迫嘅情況下，第一次入咗大東山嘅石屋。啱啱有班人喺度煮咗啲熱湯，畀我哋飲一碗。嘩！呢世難忘！」

升讀大學唸建築，黃錦星仍然通山走，研究鄉村環境與風水，去過沙螺洞，又去過荔枝窩。他表示那時荔枝窩村的建築很美，但幾乎荒廢，還記得在人在村中賣雞粥。

黃錦星卸任環境局局長後，近兩年有更多機會去行山。（顏銘輝攝）

大力推薦拍拖去行山 「平、靚、正」

「我爆少少料！」聽到黃錦星說這一句，記者精神一振，他續說：「當時我開始拍拖，最好約女朋友去行山，帶佢去山旯旮，有排都……夜晚先返屋企。行山係幾好嘅招數，平、靚、正！後尾同佢結咗婚，仲生咗個女。」他認為行山會有很多時間跟對方交流，互相了解，是個約會拍拖的好活動，也是他喜歡的家庭活動。

投身社會，出仕為官，黃錦星仍沒有放棄行山這個興趣。他說：「做局長嘅時間，我都會抽時間去行山，但體會唔同咗。當時啲人撞到我會話『局長竟然真係會行山』！有時（行山人士）會截低我哋傾下政策，試過好好傾，傾咗成半個鐘、一個鐘。」

黃錦星帶「大嘥鬼」手帕行山。（顏銘輝攝）

黃錦星行山超過40年，由社區中心活動學起，參加過愛丁堡公爵獎勵計劃（現稱香港青年獎勵計劃），透過上堂及訓練，學習行山及露營知識。對於近年愈來愈多行山意外，他認為現今資訊發達，更容易找到資料，但部分人忽視了循序漸進、由淺入深。他說：「搵啲容易啲行先啦，慢慢裝備自己，先可以更好咁面對挑戰。」

說起行山裝備，黃錦星絕對不是「裝備L」。

可能是職業病，記者每次行山，最喜歡就認鞋，看看其他山友穿什麼品牌的行山鞋，但看黃錦星腳下那一對，真的認不出來，外表只是普通運動鞋。他揹了一個戶外活動用的背囊，帶個水樽，戴頂太陽帽，加上尋常的鬆身長褲及「無止橋」的T恤。

黃錦星不著重行山裝備，認為裝備自己最重要。（顏銘輝攝）

他說：「我對行山裝備嘅要求比較簡單。我哋細個嘅時候，好多嘢都係重用或者借返嚟，例如去露營嘅cookset（鍋具）同營都係朋友間借，當然當時部分原因係經濟問題啦。最緊要係裝備自己，比起行山嘅硬件裝備，我諗我更重視前者。」

黃錦星有超過40年行山經驗，由十幾歲行到如今踏入六字頭。（顏銘輝攝）

黃錦星認為行山既是運動，也是訓練，亦是學習。他說：「行山可以訓練身、心、靈！」身是指強身健體，而心則是指心理質素，培養刻苦與堅持，至於靈就是指知識，上至天文，下至地理，還有鄉村的歷史文化。他補充：「靈就係一啲知識方面嘅嘢，我哋行山要學識點樣裝備自己。」