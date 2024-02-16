德甲｜德媒爆杜慈變「斷水流大師兄」　拜仁負關鍵戰後有驚人言論

拜仁慕尼黑先後在德甲及歐聯受挫，主帥杜慈的壓力有增無減，德國《天空體育》再落井下石，大爆杜慈在球隊不敵利華古遜後，在更衣室有一番爆炸性言論。德媒紛紛指出，現時杜慈的帥位仍然安全。



上周末的德甲榜首大戰，拜仁慕尼黑作客3球淨負利華古遜，一下子被拉開5分的差距，加上周中的歐聯16強作客1球不敵拉素，兩場合共只得1次中目標攻門，在德甲及歐聯的爭標形勢同樣變得嚴峻。

德國《天空體育》彷彿嫌杜慈不夠頭痕，記者在節目中「爆料」，指杜慈在拜仁不敵利華古遜後，在更衣室向麾下嚴苛地說：「你們不像我想像般優秀，我需要調整自己來適應你們的級數。」《天空體育》引述隊中消息人士的，實屬難以分辨真偽，但若然杜慈確實如此向麾下說，感覺就像電影《破壞之王》的「斷水流大師兄」一樣。

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德國《天空體育》指杜慈不敵利華古遜後，在更衣室直斥麾下。（Getty Images）

杜慈執掌拜仁43場，已錄得10場敗仗，上任拿高士文同樣在輸第10場後被「開刀」，加上拜仁在關鍵戰兩連敗，不少「食花生」的球迷等待拜仁何時出動大信封，杜慈則依然對未來充滿信心，不擔心被炒。

德媒《Abendzeitung》的首席記者Maximilian Koch透露，拜仁慕尼黑願意與杜慈共同進退，未有換帥的念頭，高層們依然向杜慈投信任一票，不會像早前解僱拿高士文般極速炒人。德國《天空體育》同樣表示，一旦周末再負波琴的話，杜慈都不會立即「落鑊」，只是他在拜仁的處境將會更加困難，能否捱到今季結束也是未知數。

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