日本相撲手被曝長期欺凌後輩宣布引退　暴行層出不窮遭轟極度卑劣

日本相撲界發生一宗驚人新聞，蒙古出生的相撲手北青鵬治被媒體爆出過去曾多次毆打及欺凌後輩，且手段非常惡劣，巨大爭議下，他日前申請引退，並已被日本相撲協會接受。



身高2.04米的北青鵬治師承著名前橫綱白鵬翔，目前年僅22歲，2020年出道時便錄21連勝，被多次稱讚擁有潛力，也曾豪言要在日後成為橫綱選手。不過北青鵬對後輩的惡行被曝光後，其前途已告終結。

北青鵬治年僅22歲，曾犯下多種欺凌惡行而引退。（Youtube截圖）

根據日本多間媒體報道，他從前年4月起，經常對兩名相撲手後輩施暴，包括用掃帚柄打他們的臀部，掌摑他們的臉部、背部及睪丸，還在噴出殺蟲劑噴霧時點火，並向兩人靠近。報告中補充他對受害人痛苦的反應感到有趣，每周會對兩人重複2至3次同樣暴行，相撲協會指摘這種行為「極度卑劣」。

北青鵬不僅毆打後輩，還用殺蟲劑配合打火機來虐待他們。（Youtube截圖）

《東Sport》報道指，有力士透露曾有後輩被他鎖在廁所中3個小時，以及被逼吃20個漢堡包。相撲協會的報告中亦提到，他的欺凌方式不限於暴力，還曾用超能膠導致後輩的銀包損壞、以及黏在後輩的手指上等。

除暴力外，北青鵬更以超能膠來戲弄後輩。（Youtube截圖）

在師父白鵬翔陪同下，北青鵬的引退申請於周五（23日）獲日本相撲協會接受，並向公眾道歉。白鵬翔因監督不力，管理職位被罰降兩級至最低級的「年寄」，未來3個月的收入亦扣減20%。

據《日刊Sport報道》，北青鵬從學生時代便經常在訓練期間，從其他力士的銀包中偷錢。白鵬翔曾多次為此斥責他，但仍無法解決問題，1月時曾與他發生激烈口角，師徒關係開始決裂。

作為北青鵬的師父，前橫綱選手白鵬翔亦需承擔部分責任。（直播截圖）

對於今次事件，日本相撲協會公關部長芝田山表示遺憾：「相撲選手為很多人帶來快樂，但不幸地一名有前途的力士犯下如此陰險的暴力行為，因而需要離開協會。」

相關影片（暴行示意片段在5：08開始）：