羽毛球．印度賽｜李卓耀勇挫世界第4位真庭　準決賽鬥奈良岡功大

羽毛球印度公開賽，香港球手李卓耀在男單8強以2：1淘汰印尼名將真庭（Anthony Sinisuka Ginting），闖入4強，將會跟日本好手奈良岡功大爭入決賽。



李卓耀（圖）在印度賽8強淘汰真庭，打入4強。（趙子晉攝）

世界排名18位的李卓耀連續兩輪擊敗排名更高的對手，先在16強以2：1戰勝第8位的世界冠軍韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）。到今日（19日）在8強，李卓耀面對世界排名第4位的真庭。真庭是去年亞錦賽冠軍得主，也是東京奧運的銅牌得主。

在首局初段，兩人分數咬住上，直至9平後，李卓耀接連取分，拉開至12：9，建立領先優勢。雖然真庭一度追至13：14的一分之差，但李卓耀保住優勢帶到尾，先贏21：17。

李卓耀（圖）在4強的對手會是日本的奈良岡功大。（夏家朗攝）

在第二局，雙方打成14平之前仍然難分難解，但突然真庭連取5分，拉開至19：14。儘管李卓耀沒有被打沉，連取4分追近至18：19，但真庭再贏兩分，以21：18扳平局數1：1。

在決勝的第三局，初段打得緊湊，難分高下，但在打成10平後，李卓耀連取5分，拉開到15：10，成為勝利的關鍵。李卓耀再接再厲，以21：13贏出，以局數2：1淘汰真庭，打入4強。李卓耀在4強的對手會是世界排名第6位的日本球手奈良岡功大，後者在8強淘汰馬來西亞的李梓嘉。

不過，港隊女雙楊雅婷/楊霈霖就在8強止步，直落兩局15：21及11：21不敵李汶妹/劉玄炫。