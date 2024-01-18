羽毛球．印度賽｜李卓耀決勝局連取10分逆轉晉級　楊楊配激戰過關

印度羽毛球公開賽，港隊代表男單的李卓耀及女雙楊雅婷／楊霈霖先後登場。「楊楊配」與馬來西亞組合激戰81分鐘，順利躋身8強。李卓耀面對泰國的韋迪辛，決勝局一度陷於苦戰，關鍵時刻負隅頑抗，末段連取10分反先，結果以局數2：1反勝過關。



港隊男單代表李卓耀在印度公開賽16強，與泰國應屆世界冠軍韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯昆拉武特）交手，李卓耀過往3次碰頭全敗。首局開段已落後泰國球手1：8，即使中後段收窄差距，仍然以16：21落敗。

韋迪辛次局早段連取8分，不容再失的李卓耀再陷劣勢，其後隨即回敬一段10：1的攻勢反超前，二人後段陷入膠着，分別打成18：18﹑19：19及20：20平手，李卓耀連取2分，扳回一城。雙方在決勝局初段繼續「你一分，我一分」，李卓耀連失7分，一度落後9：16，李卓耀未有放棄，接連搶分，一口氣連贏10分，由落後變領先19：16，韋迪辛其後再追平，結果這名港將以23：21力保逆轉勝，激戰82分鐘過關，首度擊敗韋迪辛，殺入8強。

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