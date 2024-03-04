英超｜曼聯打吡戰反負曼城數據大敗　坦赫格：我們十分接近勝利

今輪英超重頭戲曼徹斯特打吡，客軍曼聯憑拉舒福特的世界波先開紀錄，菲爾科頓下半場梅開二度，加上曼聯後防末段送禮，由艾寧夏蘭特「埋齋」，曼城以3：1勝出曼市打吡，繼續緊貼榜首的利物浦。

單看數據，今場是一面倒的打吡戰，曼城在控球率﹑射門次數同樣大勝曼聯，不過原來只是大家悲觀，曼聯主帥坦赫格認為雙方差距十分接近。



拉舒福特世界波為曼聯開紀錄。（路透社）

曼市打吡由拉舒福特的精彩世界波揭開序幕，這名曼聯翼鋒其後不乏機會，先後有潛在單刀機會及近門起腳踢空氣，加上夏蘭特面對空門失機，曼聯半場尚算保住領先。拉舒福特換邊後左路快放，與對方的基爾獲加稍為有接觸後倒地，球證馬尼（Andy Madley）未有示意，曼城隨即還擊，菲爾科頓右路切入大位勁射破網，56分鐘追成1：1平手。

夏蘭特完半場前面對空門失機。（路透社）

曼城積極尋找機會，菲爾科頓末段與艾華利斯一次配合，撕破曼聯的防線，科頓禁區內起腳射遠柱建功，80分鐘梅開二度，並助「藍月亮」反超前。曼聯末段後場組織攻勢，後備入替的蘇夫恩岩拉伯特失控球，艾寧夏蘭特沒有甩拖，輕鬆射成3：1，奠定勝局。

曼城以62分續居次席，以1分之差緊貼榜首的利物浦；曼聯則以44分排第6。

菲爾科頓與夏蘭特包辦3個入球，助曼城在打吡戰中反勝。（Getty Images）

自2014年，曼聯未曾在半場領先後落敗，今仗曼市打吡打破了10年的紀錄，曼聯在143場領先後首度輸波。除了比數，今仗數據更看到曼市雙雄的分野，曼聯全場僅錄得一次中目標攻門，正是拉舒福特的世界波，全場僅得3次攻門。反觀曼城，全場射門比曼聯多9倍，27次攻門﹑8次中目標，控球率更高達72.9%，連角球數字都有15次，大勝曼聯的2次。

曼聯在數據上大敗。（路透社）

坦赫格：我們差距很小

從比數﹑數據上，曼城今仗全面大勝，曼聯主帥坦赫格卻不認同，「（兩軍）差距很小，我們有不少傷兵，依然製造了不少機會，在防守上亦十分主動﹑十分出色，我們非常接近勝利，至少值得一場和局，但不要忘記，他們目前是世界上最佳的球隊。」

曼聯現時排第6，落後第5﹑少踢一場的熱刺6分，與第4位的阿士東維拉更相差足足11分。坦赫格對衝擊歐聯席位仍然有信心，「我們在1月已面對過相同問題，我們都試過立即收復失地，第5位也有可能打入歐聯，所以無論如何我們也要取勝。」