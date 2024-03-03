英超｜利物浦絕殺森林　紐尼斯入球惹爭議　高普指沒討論空間

利物浦在英超作客諾定咸森林，憑着傷癒復出的達雲紐尼斯一記「90+9」極限絕殺，以1：0險勝，重登榜首。

這記入球過程惹來是否合法的爭議，森林班主一度氣得衝入球場通道理論，不過高普一於少理，更幽默呼籲對手球迷不要惹怒紐尼斯。



傷兵滿營的利物浦，作客森林已40年未曾獲勝，雖是硬仗但要派出不少副選上陣，有份出戰聯賽盃決賽的波比奇勒也踢正選，而剛傷癒的前鋒達雲紐尼斯，則在60分鐘才落場。補時末段，利物浦和森林仍互無紀錄，森林一次攻勢，干拿迪疑被對手踢中頭部後一度倒地，主裁判迪蘭尼當時吹停了比賽，但干拿迪很快便站起。

雖然迪蘭尼吹停比賽前皮球在森球球員腳下，重新開始比賽後他卻將皮球交給紅軍門將基利靴（Caoimhin Kelleher），由他開始製造攻勢，然後紅軍獲得角球，再造成了紐尼斯的頭槌絕殺入球。

紐尼斯後備上陣，頭槌絕殺了諾定咸森林。（Getty Images）

英國《衛報》報道指，森林班主馬里納基斯（Evangelos Marinakis）極為憤怒，賽後一度衝入球場與裁判團隊理論，要求解釋判決，最終他被保安帶走。而諾定咸森林主帥列特（Steven Reid）則在場上被紅牌驅逐，森林聘用的「球證分析員」、英超前裁判卡頓保（Mark Clattenburg）則在意圖進入裁判更衣室時遭阻攔。

森林班主馬里納基斯相當憤怒。（Getty Images）

利物浦主帥高普則顯得不以為然，指出迪蘭尼上半場也有過一樣的判決，「一模一樣，只是角色調轉罷了。」高普說的是上半場紅軍一次進攻時，迪蘭尼因森林隊長耶迪斯受傷吹停了比賽，繼續比賽時，迪蘭尼將皮球交給了森林門將素斯。

高普續道：「因為上半場有這情況，所以我以為球例就是這樣呀，下半場我也接受了同樣的情況，若不是上半場也是那樣，我也會有疑問。既然同樣的情況發生了兩次，我看不到他們（森林）有爭辯的原因。」

主球證迪蘭尼成為賽事主角。（路透社）

森林球迷曾在比賽期間向紐尼斯高唱「你像安德魯卡路爾一樣是屎」，以曾效力紅軍、卻碌碌無為的前鋒卡路爾，嘲笑紐尼斯，惟紐尼斯最終攻入絕殺球，也成為他今季第10個入球。高普對此笑道：「老實說，如果是我的話，就不會唱這首歌……我不會想惹怒紐尼斯！」