英超｜奧拿拿稱已遇個人轉捩點　感謝球迷支持：「我將大放異彩」

奧拿拿（Andre Onana）從國際米蘭轉投曼聯後，一直是球迷熱烈討論對象。他不時有低級失誤或撲救表現不力，把守大門能力備受批評。

曼市打吡在即，這名喀麥隆門將最近接受訪問，承認自己過去半年表現不佳，但現在一切已經改變，「我知道我是什麼門將了。」



說到奧拿拿，不少曼聯球迷都對他今季表現咬牙切齒，在網上時常能看到「想念迪基亞」、「曼聯史上最差門將」之類的留言。

奧拿拿加盟曼聯後，今季表現備受球迷批評。（Getty Images）

《The Athletics》及英國《每日電訊報》等媒體報道他近日受訪，這名曼聯門將表示最近迎來轉捩點，「但不是在球場上遇到，更多是來自精神上。」他又表示上季從阿積士加盟國際米蘭時，很容易便適應新生活，但來曼聯卻花了七、八個月。

「我的隊友總提醒我是誰，我是一名門將，以及我為什麼要來這間球會。」這名上季歐聯最佳門將表示。「他們跟我說：『奧拿拿，有些球員要兩年（適應），有些球員要六個月，也有些人不需時間適應，你具有能力扭轉這一切。』」

他提到「已知道自己是一名（什麼）門將」，並花了六、七個月才能接受表現不佳的事實，形容該段時期十分艱難，「現在我感覺不錯。我不想談論個人表現，因為我知道我是一名門將，最重要是安定下來，感覺愉快，然後我將大放異彩。」

奧拿拿表示已適應新環境，「已知道自己是一名門將。」（Getty Images）

奧拿拿又感謝球迷在其低潮期繼續支持他，「對此我無言感激，一切都已過去，現在我們要一起繼續前進，美好時光將會到來。我們只需要做正確事情，便能擁有一個輝煌的未來。」

自非洲國家盃表現不佳回歸球隊後，其實奧拿拿表現逐漸穩定，周四（2月29日）對諾定咸森林的足總盃賽事，他全場獻5次撲救，賽後獲Sofascore給予8分，是全場並列第2高分球員，僅次於獲8.7分的般奴費南迪斯。

今屆非洲國家盃期間，奧拿拿表現可謂「災難級」。（資料圖片／Getty Images）

若按全英超所有門將計算，其場均得分在Sofascore亦排名聯賽第3（出場次數須達上陣最多球員的一半）；Whoscore雖然沒有相關排名，但全季平均得分最高門將為熱刺的域卡利奧（Guglielmo Vicario，6.9分），奧拿拿得分為6.79，落後前者不算太多，可見他的表現其實沒有球迷想像中不堪。

數據網站Sofascore上，奧拿拿表現排名全英超門將第3位。（Sofascore網站截圖）

曼聯將於周日下午11時30分作客與曼城上演打吡戰，目前「紅魔鬼」落後第4位阿士東維拉8分。