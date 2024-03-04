英超｜夏蘭特門前一碼「世紀失機」　一特質引哥帥賽後讚偉大球員

曼市打吡戰，上半場主角毫無疑問是曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford），開賽早段轟入世界波，以為可以粉碎近期外界質疑，其後卻愈踢愈沉。

相反，曼城神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上半場「世紀失機」，但這名挪威國腳未有因此氣餒，並在完場前冷靜射入單刀將功抵過，與拉舒福特的表現像是走向兩個極端。



拉舒福特早段轟入世界波，但之後卻「愈踢愈沉」。（Getty Images）

艾寧夏蘭特的入球能力無庸置疑，這名挪威尖刀今場完半場前，在門前一碼面對空門竟然射高，錯失追平的黃金機會，身後的洛迪卡斯簡迪激動地動手動腳，以表可惜。英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker）表示：「這可能是我在這個級別比賽中看過最糟糕失機。」

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夏蘭特這次失機比拉舒福特離譜得多。（Getty Images）

夏蘭特今場存在感不高，觸球次數全隊最少，大部分時間被莊尼伊雲斯（Jonny Evans）凍結，在Sofascore的賽後評分中也是曼城正選中最低，只有6.5分，甚至不如拉舒福特（6.9分）。

縱然錯失良機，夏蘭特未有因此氣餒，仍一直高度集中爭取入球機會。完場前蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）犯錯被洛迪卡斯簡迪截下皮球，夏蘭特迅速「Shoulder Check」意識到自己處於單刀位置，側身走位接應洛迪傳球後，冷靜射入遠柱「埋齋」，助曼城鎖定勝局。

賽後曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示不介意該名射手錯失良機：「他（夏蘭特）很失望，我也很失望，我也希望他每場都能像對盧頓時攻入4、5球，但我不在乎。他（失機後）傷心了10秒，然後他也可以再失5次機會，不過每次他只需傷心10秒，然後便將一切拋諸腦後，專注於下一球。」

這名教頭表示，他遇過那些很偉大的球員，都擁有一種很神奇的能力，就是能瞬間將痛苦的事情忘記，「網球手、高爾夫球手、籃球員，當他們或隊友射失或失誤後，他們都能說：『OK。』然後微笑，保持正面心態面對下一次機會。這種特質定義了何為偉大球員，而他（夏蘭特）便做到。」

完場前的入球不能掩蓋上半場的離譜失機，但看來夏蘭特已不在意。（Getty Images）

曼城今季早段曾連續4輪不勝，由榜首一路跌至第4，但隨後亦調整狀態捲土重來。這支球隊為何能在去年成為歐洲霸主？要記得他們也不是一路順風順水。