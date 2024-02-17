WSL榜首大戰｜曼城破車路士3年主場不敗身 19歲門將離門一碼神救

女足英超（WSL）今晨上演榜首大戰，曼城造訪車路士的無敵主場，下半場雖被圍攻，但藉着19歲門將新星姬婷（Khiara Keating）連播撲救，包括補時階段離門一碼的神救，終以1：0取勝，打破「藍戰士」長達3年的主場不敗紀錄，而且聯賽榜也追至同分。



梳爾射入全場唯一入球，助曼城打破車路士長達3年的主場不敗紀錄。（路透社）

賽前落後車路士3分的曼城，今場表現非常積極，前場逼搶十分到位，14分鐘謝茜嘉柏克（Jessica Park）前場搶得車路士隊長艾蓮卡夫柏（Erin Cuthbert）的腳下球後，再傳予卡迪亞梳爾（Khadija Shaw）單刀射入，後者亦以14球高踞WSL射手榜首位。

曼城年輕門將姬婷竟於離門一碼單手擋出車路士中場勒斯瑾的補射，助球隊守住1:0勝果。（Getty Images）

車路士缺少了攻守主力卡爾（Sam Kerr）及白禮特（Millie Bright），但貴為連續4屆霸主，實力依然強勁，下半場呈圍攻「藍月亮」之勢，但客軍由英格蘭國家隊中堅格蓮活特（Alex Greenwood）帶領的防線十分堅韌，難怪今季聯賽14場只失了8球，冠絕WSL。

不過，車路士也有扳平機會，卡夫柏在76分鐘便幾乎將功贖罪，可是她在禁區右路的撞射，僅告貼遠柱出界。主隊在最後階段頻以長傳施展高空轟炸，在補時階段差點奏效，卻被曼城年輕門將姬婷化險為夷；姬婷先撲出贊高域（Jelena Čanković）禁區內的「窩利」施射，勒斯瑾（Sjoeke Nüsken）衝前補中，竟又被還臥地未起身的姬婷單手擋出，結果曼城憑姬婷這下神勇保住了1：0勝局。

19歲的姬婷除了反應敏捷外，處理回傳時也十分冷靜。（Getty Images）

曼城獲勝後，14戰得34分，追至與榜首的車路士同分，得失球也同為+28球，但「藍月亮」得球稍遜而續居次席。車路士上次在聯賽於主場輸波，已是2021年2月7日不敵白禮頓；今次落敗，無疑對她們力爭WSL五連霸帶來打擊。

在曼徹斯特出生的姬婷，最初接觸足球時是踢前鋒的，但6歲時參與曼聯的試腳卻開始司職龍門，並獲取錄成為「紅魔鬼」青訓一員；到11歲「轉會」到了曼城青年軍，一直效力至今，去年外借到英冠Coventry United汲取經驗後，表現突飛猛進，今季更獲主帥加里夫泰萊（Gareth Taylor）委以重任，她也以精彩表現來回報，除了助她站穩正選，到去年10月更獲英格蘭大國腳徵召，難怪名宿韋特（Ellen White）今仗賽後也說：「她今季在曼城的表現達到現象級，她擔任曼城的首席門將無所畏懼，而且，她只得19歲。」