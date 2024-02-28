足球｜施丹有意重執教鞭：什麼都可能發生　傳獲多間大球會邀請

自2021年5月放下皇家馬德里教鞭後，法國傳奇球星及教練施丹（Zinedine Zidane）至今一直賦閒在家，期間多次傳出他有意執教法國國家隊，但隨着迪甘斯（Didier Deschamps）去年續約，施丹希望暫時落空，各大球會與他之間的緋聞一直此起彼落。

施丹日前接受意大利《天空體育》訪問時，對復出擔任主帥大開綠燈，目前不少大球會均傳出有意邀請這名3屆歐聯冠軍教頭，包括曼聯、拜仁慕尼黑及祖雲達斯。



球員時代贏盡一切，轉任教練後又在皇馬開創歐聯三連霸王朝。自2021年再次離開「銀河艦隊」後，每逢大球會出現帥位空缺，施丹的名字總會被提起。

施丹在皇馬的執教成績相當輝煌。（Getty Images）

周一（26日）施丹出席名帥納比（Marcello Lippi）個人紀錄片的發布會，並感謝後者知遇之恩：「他曾是我的教練，最重要的是他讓我前來祖雲達斯，並讓我上陣，這對他來說不是易事。」施丹隨後更表示他也許是自己職業生涯遇過最偉大的教練，是納比成就了現在的他。

之後施丹被問到會否執教意甲球隊時，他回答：「為什麼不會？什麼事情都有可能發生。目前我仍有其他事情，不過我當然會重返教練席。」這名法國中場長久以來多次被傳會執教祖雲達斯，今次他大開綠燈，自然引來不少猜測。

施丹球員時代曾為祖雲達斯效力，因此長久以來也多次傳出過他可能執教「斑馬軍團」。（Getty Images）

德甲班霸拜仁慕尼黑亦盛傳有意邀請施丹執教，他們已宣布現任主帥杜慈（Thomas Tuchel）會在季尾離任，雖然利華古遜教頭沙比阿朗素（Xabi Alonso）為大熱人選，不過德國《天空體育》報道指，施丹亦是拜仁換帥候選人之一。

《FCBinside》表示，施丹的密友透露這名法國主帥有機會執教拜仁：「施丹認為拜仁慕尼黑跟皇家馬德里一樣，都是一間擁有悠久歷史及良好工作條件的球會。」

杜慈（右）確認會在季尾離開拜仁。（Getty Images）

法國傳媒《Foot Mercato》報道指，曼聯新班主之一拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）亦想將施丹帶到奧脫福球場，並將此視為他的夢想。報道續指，現時拉傑夫旗下英力士集團（INEOS）的CEO Jean-Claude Blanc也是施丹的崇拜者，他曾任巴黎聖日耳門營銷主管，當時便曾推動球隊邀請施丹執教，但最終未能成功。