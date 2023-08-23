杭州亞運2023｜香港三項鐵人名單 奧運代表奧斯卡首戰成最強陣容
撰文：張倩儀
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上屆雅加達亞運，香港三項鐵人代表隊憑蔡欣妍、黃子圖、彭詩雅及已退役的羅亮添合力奪得混合接力銅牌。今屆將會派出三男三女出戰杭州亞運，包括奧運代表奧斯卡、現香港排名第一伍泰龍等新血，組成主教練Andrew Wright口中的史上最強陣容。
男子：
黃子圖、奧斯卡、伍泰龍
女子：
彭詩雅、賀詩樂、蔡欣妍
比賽日期：
9月29日至10月2日
繼2006年多哈亞運「香港首席鐵人」李致和奪銀，歷史性拿下首面三鐵亞運獎牌後，上屆三鐵再有進賬，蔡欣妍、黃子圖、彭詩雅及已退役的羅亮添力克中國隊奪得混合接力銅牌。
今屆，三鐵港隊將會派出3男3女陣容出戰，由大師姐蔡欣妍帶領，舊隊友黃子圖、彭詩雅，以及香港排名第一、23歲的伍泰龍、19歲小將賀詩樂（Charlotte Hall）以及24歲的東京奧運代表奧斯卡。
雖然三位小將均首戰亞運，但全都擁有不少大賽經驗，如奧斯卡於奧運總成績排名第20、賀詩樂於U23亞洲錦標賽摘銅、伍泰龍現排名亞洲第8，去年亞錦賽男女混合賽奪銀，再於亞洲盃約旦站個人賽奪銅，實力無容置疑。港隊將會在亞運前出戰中國舉行的世界盃分站，再赴泰國作最後備戰，主教練韋安祖表示望這支「史上最多陣容」可以以最好的狀態迎戰亞運。
教練強調港隊目標不提獎牌，經奧運洗禮的奧斯卡，則表示希望港隊可以與列強拉近距離，尤其是日本。現時三項鐵人強隊主要包括日本、哈薩克、韓國和中國，港隊目標要躋身成為有競爭力的一隊。
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