三鐵亞洲盃｜亞運獎牌港將主場揚威：特別興奮　明年中環辦世界盃

2023三項鐵人亞洲盃周日（19日）於中環上演，是賽事首度移師鬧市，最終港隊成員伍泰龍、彭詩雅成功在主場為港爭光，雙雙站上頒獎台。

香港也獲確認明年主辦三鐵世界盃其中一站，港隊可在熟悉的場地力爭巴黎奧運入場券。

攝影：黃浩謙、袁志浩



今屆三項鐵人亞洲盃由大尾督移師中環海濱，精英組運動員於灣仔對出海面游完750米，上岸後便會從龍和道出發，踩單車繞6個圈共20公里，最後跑5公里衝線，途經會展、維港、中環海濱長廊、添馬公園及香港摩天輪等地標。

三鐵亞洲盃首度移師鬧市，今屆於中環海濱舉行。（黃浩謙攝）

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港隊今次賽事派出10男3女，包括在杭州亞運奪得三鐵混合接力銅牌的黃子圖、伍泰龍、彭詩雅及賀詩樂。當中彭詩雅於女子組與關島選手Manami Iijima尾段鬥得難分難解，最終以4秒之差飲恨摘季，冠軍則由南非的Amber Schlebusch奪得，成績為59分33秒。

港隊彭詩雅贏得精英女子組季軍。（袁志浩攝）

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男子組方面，港隊世界排名最高的伍泰龍在游泳及單車環節都身處「領先群組」，在跑步環節第一圈更搶得頭位，結果完成時間為52分06秒，落後伊朗運動員James Edgar 6秒衝線得亞軍。伍泰龍跟彭詩雅均是繼今月中於沙特阿拉伯舉行的亞錦賽後，再站上頒獎台。

伍泰龍贏得精英男子組亞軍。（袁志浩攝）

對伍泰龍來說，最後5公里挑戰性最大，因伊朗對手向來擅於跑步，「我知道一落地就要加力，用盡所有力量去保持優勢，但最後一圈被追過，得第二名也很開心。」

他與彭詩雅都未完全從上個比賽中恢復過來，彭稱：「教練叫我好好享受比賽，很高興能用獎牌去令港人為我驕傲。」

伍泰龍於中段一度領先。（袁志浩攝）

比賽期間，賽道旁都有市民圍觀，部份人敲打樂器，或揮動區旗打氣，成為運動員的推動力。伍泰龍表示在中環獲獎特別興奮，因主場擁躉的歡呼聲獨一無二（like no where else）。

彭詩雅認為活動讓更多人接觸三鐵、富教育意義，「我們在亞運奪銅，增加三鐵的知名度，加上今次亞洲盃，相信有助這項運動發展。」

中國香港三項鐵人總會會長周俏男（中）與彭詩雅（右）及伍泰龍合照。（袁志浩攝）

中國香港三項鐵人總會已獲確認，明年會舉辦三鐵世界盃的其中一站，會長周俏男也相信在鬧市舉辦比賽是最佳推廣。她預計世界盃會於明年3月在相同場地舉行，並維持「半奧運」的比賽距離。

「選擇3月除了是遷就2月從大洋洲開始的比賽賽程，也有助港隊成員在5月巴黎奧運資格『截分』前，在主場爭取更好成績。我們仍會努力尋找贊助商，希望把比賽變成每年一度的盛事。」

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繼港將奧斯卡參與2020東京奧運後，港隊力爭再有成員參與2024巴黎奧運，當中伍泰龍於男子組亞洲區唯一名額中，跟哈薩克代表僅相差約100分。下周轉戰中國夏門後便放假的他表示，新一年會專注爭取奧運入場券，「我知道自己是熱門之一，一定要把我最好的能力展示出來。」