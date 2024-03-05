英超｜阿仙奴大勝兩數據超利物浦曼城　錫菲聯球迷15分鐘無癮離場

阿仙奴周二（5日）凌晨在英超作客錫菲聯，以6：0大勝，主隊球迷15分鐘已開始離場的畫面成為熱話。這場大勝後，也令「兵工廠」至今在得、失球都超越利物浦和曼城，以表現證明自己值得爭標。



阿仙奴今仗作客錫菲聯，5分鐘已由隊長奧迪加特入球打開紀錄，13分鐘錫菲聯的烏龍球，加上15分鐘馬天利尼建功，錫菲聯早早落後3球，從現場影片可見不少錫菲聯球迷似乎相當「冇癮」，當時已開始離開球場，表示對球隊的不滿。

許多錫菲聯主場球迷早早離席。（Getty Images）

阿仙奴沒有放慢步伐，完半場前由夏維斯和迪格蘭賴斯分別再入一球，半場已領先到5：０。下半場「兵工廠」由賓韋特「埋齋」，完成一場6：0的大勝，也在英超獲得7連勝。

阿仙奴仍大有機會爭標。（Getty Images）

聯賽7連勝的走勢之中，阿仙奴極為強勢，一共攻入31個入球、只失3球，而且近4場每場都攻入至少4球，這走勢也令「兵工廠」在得球數超越利物浦和曼城兩強，27輪過後，一共攻入68球、失23球、得失球差為45球，三項數據都排在聯賽第一位，而積分方面則暫排聯賽第3位，落後榜首的紅軍2分。不過周日（10日）晚將會上演利物浦主場對曼城的大戰，倘兩隊賽和而阿仙奴擊敗賓福特，便能暫時升上榜首。