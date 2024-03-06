港超聯︱東方小將馬希偉奠勝　被視為接替孫銘謙人選：多謝信任

港超聯東方小勝均業北區1：0，攻入全場唯一入球的小將馬希偉，被視為孫銘謙離隊後的頂替人選，他今場贏得個人職業生涯首個「全場最佳球員」獎座。



東方今仗收起常規守衛丹尼爾，改派韓援柳志成踢左閘；小將馬希偉與黃皓雋繼續獲得出場機會。北區則用年僅19歲的張佳華把關，隊內神射手馬圖斯，狀態不俗的林樂勤亦擔正。

東方13分鐘便先開紀錄，馬高斯對角長傳予巴科爾，這位前鋒拗腰傳中，馬希偉中路推順左腳勁射掛網波，助球隊領先1：0。

馬希偉攻入全場唯一入球。（袁志浩攝）

北區守門員張桂華上半場屢救險球，先是18分鐘，余在言右路罰球斬入禁區，北區解圍頂高，卻沒有球員爭第二點，任由巴科爾近門起腳，但張桂華快手擋走。之後輪到29分鐘，高素巴耶夫接應角球迎距離掃巴腳埋門，皮球又被張桂華拒於大門外。

換邊後早段，東方高空波吊入禁區，巴科爾與張桂華相撞，黃皓雋「漁人得利」射入，但球證指巴科爾犯規在先，入球無效，最終東方小勝1：0，賽後追至與冠忠南區同得20分，但得失球差落後於對方，僅排第五位。

張桂華（右）今仗正選上陣。（袁志浩攝）

馬希偉首奪獎展笑容：一步一步來

東方小將馬希偉賽後奪得「全場最佳球員」獎項，是他職業生涯的第一次；擔任獅子會全港青少年五人足球賽活動大使的他，更獲一班到場觀戰的獅子會成員祝賀，隊友也紛紛呼喊其名字。

他認為獎項給予他不少信心，接過獎座時也展現難得的笑容，「多謝教練給我出場機會，平日見我不太射波，只作串連，都會提醒我要給對手威脅。」

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馬希偉職業生涯首度贏得「全場最佳球員」獎項。（袁志浩攝）

今季繼承孫銘謙穿起23號球衣的馬希偉，在對方離隊外流中超後，被期望能頂替其位置，他坦言初時亦為此而擔心過，「知道孫銘離隊對我們有很大影響，我算是青訓出身，希望可以幫球會多一點，感謝家人及隊友的信任，讓我順利接任這個位置。」

對於能否年尾的香港足球選舉再「繼承」孫銘謙，首奪「最佳年青球員獎項」，馬希偉仍相當謙遜，「一步一步吧，會來的始終會來，現在只會專心踢好每一場比賽。」