英超｜英媒曝曼聯更衣室不成文規定　馬恩奴數周前仍用U21設施

曼聯小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）今季大放異彩，年僅18歲便坐穩「紅魔鬼」正選中場之位。不過英國傳媒透露，曼聯在卡靈頓訓練基地原來有一項不成文規定，這名新星雖然去年12月起便一直是球隊正選，但最近才能進入一隊更衣室。



馬恩奴年紀輕輕，但表現已十分搶眼。（Getty Images）

有留意曼聯的球迷，相信都會對這名年輕又冷靜的中場印象深刻，4月出生的馬恩奴下個月才年屆19歲，自12月雙紅會後，至今皆是球隊正選，深受領隊坦赫格（Erik Ten Hag）信任及重用。早前對狼隊時，坦帥曾豪言將是上任以來首次能排出「最強11人」，該仗馬恩奴便為正選之一。

這名小將今季備受曼聯球迷愛戴，不過據英國《每日郵報》爆料，雖然馬恩奴今季已為曼聯出戰21場各項賽事，但一直仍使用U21隊設施更衣及淋浴，最近幾周才能進入曼聯一隊更衣室。

報道指曼聯在卡靈頓訓練基地有一條不成文規定：馬恩奴要等雲迪碧克（Donny van de Beek）及法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）這種較具年資的球員在1月轉會窗離隊後，才會被邀請進入。

至於曼聯陣中其他小將，2021/22球季首次出戰的加拿祖（Alejandro Garnacho）目前已使用一隊更衣室約一年；奧馬利科森（Omari Forson）及奧根尼耶（Habeeb Ogunneye）則仍分別留在U21及U18更衣室。

有傳因為曼聯的不成文規定，馬恩奴雖然已擔任半季正選，但最近幾周才能進入一隊更衣室。（Getty Images）

馬恩奴球場上冷靜自如，球場外也不急躁。英國《曼徹斯特晚報》指，他在去年2月跟球隊簽下至2027年夏天的長約，但由於今季表現突飛猛進，曼聯已開始跟馬恩奴洽談續約事宜。報道指曼聯打算以加薪作為條件，不過舊約中一項額外條款已被觸發，因此馬恩奴不急於簽下新約，而是專注踢完今個球季再作打算。

《曼徹斯特晚報》還提到，有消息人士指馬恩奴很喜歡跟卡斯米路拍檔，因為該名巴西防守中場在陣時，他便可以更多地上前參與進攻；最近有傳他將被英格蘭國家隊徵召，但馬恩奴仍未決定選擇代表英格蘭還是加納。