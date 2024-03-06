歐聯｜麥巴比屈機速度+超強腳力射爛網　皇蘇球員：我們戰鬥過了

歐聯十六強次回合，基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）梅開二度，助巴黎聖日耳門作客以2：1擊敗皇家蘇斯達，總比數4：1晉級，這名法國球星賽後亦獲選今場最佳球員。

麥巴比今仗出色表現，連對手賽後亦相當無奈。近期教練安歷基（Luis Enrique）屢次比賽中段將他換走，表示球隊需習慣沒有他存在，但擔任球評家的英格蘭名宿奧雲（Micheal Owen）則認為，既然陣中擁有世界最佳球員，就應該用盡他每一分鐘。



這可能是麥巴比效力PSG的最後一季。（Getty Images）

時常有球迷認為麥巴比「得個快字」，速度固然是他最大武器，但這名法國球星的盤球技術及射門觸覺都不能小覷。比賽第15分鐘，麥巴比接應隊友直線至底線附近，一對一情況下先用假身製造出空間，再假裝射門「Fake開」防守球員，隨後燙射至遠柱入網，力度大得甚至連網亦射爛。

換邊之後，麥巴比在第56分鐘接應韓國中場李剛仁妙傳，以速度擺脫對手形成半單刀，冷靜射入近柱將領先優勢擴大至2：0，對手完全無法追上。

面對麥巴比的屈機表現，皇蘇隊長奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）賽後相當無奈：「我能說什麼呢……他是一名與眾不同的球員，放眼世界亦很獨特。」今場為皇蘇追回一球的米基爾馬連奴（Mikel Merino）也感嘆：「我們戰鬥過了，但面對這種級別的球隊，還有一名像麥巴比這樣的球員……當每次攻守轉換他能控球時，便幾乎會是一個入波。」

麥巴比因離隊風波，被傳與教練安歷基勢成水火，近幾場聯賽都在中途被換走。這名法國球星賽後澄清兩人之間沒有芥蒂：「即使人們認為我們兩個有什麼問題，那也是我而不是教練。」

對皇家蘇斯達兩回合賽事，麥巴比都獲選最佳球員。（Getty Images）

談到麥巴比時，安歷基則答得有點耐人尋味：「對於麥巴比不需要什麼管理，他會管理好自己。平時他會踢得比較自由，但今天他的位置固定在左翼，因為我們想他在對方Final third有較好位置，當你讓他能起腳時，其表現是致命的。」

安歷基早前曾解釋，近期頻繁在比賽中途換走麥巴比，是希望球隊及早習慣他離隊後的狀況。名宿奧雲批評該名教頭上場做法「可笑」，他形容麥巴比是地球上最危險球員，「沒有人知道球會下年會發生什麼，球員可能出現很多變動，教練也可能離隊。你擁有世界上最好的其中一名球員，你便有機會與他一起贏得歐聯，但沒有他的話便不可能。」

奧雲續稱麥巴比是一名能改變賽果的球員，「你應該盡可能讓他踢足每一分鐘，榨乾他所有能力，因為你或許之後便不會再看到他。」