ATP挑戰賽印度站｜黃澤林決賽不敵法國球手 第三度獲亞軍
撰文：高詩琦
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ATP網球挑戰賽印度德里公開賽，港將黃澤林（Coleman）打入決賽，惟不敵法國球手Geoffrey Blancaneaux，第三度奪得亞軍。
現年19歲的黃澤林世界排名241，決賽對手Geoffrey Blancaneaux目前排名277，在今站決賽早段兩人都互相保住發球局，黃澤林曾打出一個Ace。戰至4：5，黃澤林若保住發球局便可追和，惟他連續兩次發球雙錯誤，終遭對手破發，4：6先輸一盤。
第二盤戰至1：1，黃澤林有望贏得對手發球局，惟雙方「刁時」7次後仍遭對手保住這局，Coleman後再遭破發落後至2：4，Geoffrey Blancaneaux即連取兩局，再贏一盤6：4，奪得冠軍。
黃澤林去年底開始出戰ATP挑戰賽後，曾在中國深圳站和澳洲阿德萊德站打入決賽，均屈居亞軍，今次再闖決賽，暫未能一嘗冠軍的滋味。
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