F1沙特站｜18歲小將法拉利首演即成最佳車手　與CEO父親感人相擁

F1沙特阿拉伯站，紅牛車隊的韋斯達賓再一次毫無懸念地奪冠、隊友佩雷斯也再一次排在他之後獲亞軍，季軍落入法拉利的陸克萊手中。

冠軍爭逐似乎已毫無懸念，焦點落在法拉利另一車手、18歲「替工」奧利華貝文（Oliver Bearman）身上。

法拉利車隊因車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）患盲腸炎需做手術，找來青訓車手貝文頂上，結果貝文在比賽中拾級而上，獲得積分之餘更獲選當日最佳車手。



貝文的F1正賽首演來得相當突然，在周五的第三節自由練習前3個小時，才接獲通知要棄戰今周的F2比賽，因為他需頂替辛斯出戰F1。

18歲的貝文只得一節自由練習去了解全新的戰車和賽道，便要落場與其餘19位經驗豐富的F1車手交鋒——當中年紀最大的艾朗素（Fernando Alonso）在2005年首次奪得世界冠軍時，貝文只得3個月大。貝文也取代麥拿侖的諾里斯，成為F1史上出戰正賽的最年輕英國車手，也是史上第三年輕出戰正賽的車手，僅次於韋斯達賓及史杜爾。

咸美頓（左）賽前已跟貝文（右）聊天。（Getty Images）

貝文過往雖然曾在自由練習中，為哈斯車隊駕駛F1戰車，但今次畢竟是正式出賽，又要代表車隊中最富歷史、享負盛名的法拉利，加上沙特賽道有大量盲眼彎、路段窄、緩衝區少，加上是夜賽，被視為全季難度最高的賽道之一，過往不少有經驗的車手都在此炒車，壓力無疑更大。

沙特賽道是出了名的凶險，2022年，米克舒密加曾在此嚴重炒車，車身斷開。（Getty Images）

不過貝文由排位賽開始已表現不俗，因在Q2犯錯獲得第11名，僅僅未能打入Q3；到正賽，他毫不魯莽衝動，適當地運動了戰車的性能拾級而上，好好地把握了機會爬頭，最終以第7名完賽，排在咸美頓（第9）和諾里斯（第8）之前，首演便獲得6分，暫時排在車手榜第10名。

貝文的法拉利首演表現相當不俗。（Getty Images）

貝文的表現，不僅獲車迷票選為「是日最佳車手（Driver of the Day）」，而一眾名將對他也讚不絕口，當中一向「有嗰句講嗰句」的韋斯達賓（Max Verstappen），早在自由練習後已讚賞貝文。

「我看了他的首幾個圈，因為頭幾圈就能判斷一個車手能不能適應戰車。在第二、三圈，我已經覺得，OK，這是個很好的開始，我看了也覺得很開心。」在正賽之後，「韋少」再次讚許貝文：「他很出色，當然我有跟他說了幾句，希望他能為自己的表現開心吧……我覺得他應該很開心吧！」

韋斯達賓一向有話直說，他直言貝文表現出色。（Getty Images）

咸美頓也被拍到在賽後離開了戰車，就一直在等待貝文，向他送上擁抱，貝文坦言小時候很喜歡看2011/12賽季的麥拿侖車隊，當時的車手正是咸美頓和畢頓（Jenson Button），「這感覺真的太好」；貝文也透露，賽前收到法拉利前車手華迪爾傳來的訊息，「他是我其中一個偶像，謝謝他！」

貝文賽後與父親David相擁：

貝文出戰F1，身為保險公司CEO的父親David也全程在車房緊張地觀看，David一直支持兒子的賽車路、其公司現時也是貝文的贊助之一，而且由兒子年幼時開始參加高卡車賽事開始，就一直相伴，貝文在2021年連環奪得ADAC F4和意大利F4的總冠軍，成為生涯一大突破，同年加入法拉利車手學院，2022年在F3獲得季軍後，去年升上F2作賽得第6，未料今次突然有機會在F1表現。兩父子賽後親吻臉頰、緊緊相擁一幕，也在社交媒體瘋傳。

貝文仍然年輕，加上法拉利明年已鐵定續用陸克萊、也簽入了咸美頓，這位小將何時有機會正式升上F1仍是未知，但他仍樂觀，說：「我見工的表現應該很不錯吧？」