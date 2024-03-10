西班牙單車賽182人參加僅52人完賽　網傳為避藥檢　或另有真相

西班牙一場業餘的公路單車賽，有182人「上線」起步，最終卻只有52人完賽，意味多達130人中途退出。

有參賽車手指，這或許是與現身在終點的禁藥檢測機構人員有關，但也有報道指另真相。



這場名為Interclub Vinalopó的賽事在西班牙亞利坎提舉行，是一場業餘公路賽，全場90公里，惟出現130人退賽的事件，惹來議論紛紛。

西班牙單車網站Ciclo21報道指，今次的退賽率比起以往同一賽事暴增，並引述參賽車手艾華路馬薩（Álvaro Marzà）的Instagram限時動態指，「禁藥檢測＝爆軚和棄賽，這並不是什麼數學公式，這是現實。看看他們（賽會）能做些什麼吧，這是笑話。當然，我有接受檢測！如果他們會給我結果，我也會公開。」馬薩代表車隊Groupo Nexta Cycling Team參賽，當日在賽事排名第二。

Interclub Vinalopó起步的場面。（Facebook）

報道也指出，在類似的賽事中，只要有禁藥檢測，就會觸發大規模退賽、或是乾脆不在比賽日現身，這篇報道加上馬薩的IG限動，令「130人為避開藥檢而棄賽」的消息立刻廣傳，引起不少討論。

不過也有人嘗試追尋當日到底發生了什麼事，體育網站Archysport在報道中表示聯絡到馬薩本人，這位車手認為自己的幾句話被媒體扭曲了，他澄清：「的確有一小群單車手（為避開藥檢）棄賽，扮作單車故障、或是乾脆不完成賽事。但若說130人都是因為這樣而放棄，那是完全錯誤的。」

Interclub Vinalopó為業餘賽事，雲集各年齡層、不同能力的單車手。（Facebook）

西班牙媒體Relevo則訪問了其中一名40歲、有參賽的「高水平」車手，他指許多報道都是「Fake News（假新聞）」，「這個比賽有許多不同年齡組別的參賽者，由青少年到60歲、男女都有，所以主車群的水平差異很大。當比賽距離短、路線簡單時，當然很多人都能完成，但這個比賽並非這麼一回事，有半數參賽者完成不到是很正常的，尤其當參賽者落後主車群3分鐘，就會被判定失去資格，而這條在比列納的賽道是最困難的。」

他又狠批，各種失實報道對於賽事影響力極大，「對於這個有40年歷史的比賽有很大影響，這比賽是為了讓單車愛好者在周六下午能一起參加小型比賽，讓他們有動力去訓練、互相幫助，然後完賽後一起去喝杯啤酒。」