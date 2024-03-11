英超熱話︱高普與哥迪奧拿昔日年輕帥氣不輸明星　高顏值震撼球迷

高普（Jurgen Klopp）與哥迪奧拿（Pep Guardiola）兩大名帥過去10年由德甲鬥到英超，利物浦與曼城在英超的爭鬥達到史詩式級別，二人由外型、性格到執教風格各異，同時又惺惺相惜。

高普粗獷而不修邊幅，一臉鬍渣是其標記，哥帥注重衣著「官仔骨骨」，大家卻總是記住他的光頭。其實兩人年輕時，都是帥氣俊男，頭髮濃密的哥迪奧拿，沒有鬚的高普，顏值甚至被評為不遜荷里活明星。



哥迪奧拿的光頭，高普的鬚根都是他們的標記。（原圖：Getty Images）

資深的球迷，大概對頭髮濃密的哥迪奧拿尚有點印象，由巴塞隆拿到西班牙國家隊，甚至是回母會巴塞執教初期，哥帥多數以平頭裝短髮示人。

哥迪奧拿擁有西班牙人典型的精緻五官，球員年代卻不太愛打扮，直到一條他在1993年在巴塞隆拿一個時裝展客串當模特兒的舊片段曝光，經過打扮的哥迪奧拿帥氣程度直迫演藝明星，當年他只得22歲。

哥迪奧拿年輕時行Catwalk。（影片截圖）

高普由很年輕的時候已開始留鬚，令他樣子帶點老氣，似乎較難沾上帥哥二字，有趣的是，他曾在1990年代初在德國參與一個問答遊戲節目，他在節目中罕有地刮了鬍子。

高普年輕時已開始留鬚。（利物浦官網）

一頭金髮、戴上金絲眼鏡、刮淨鬍子的高普，亦相當帥氣，當年只有20出頭的他，跟當上教練後的粗獷形象截然不同，更難令人想像得到，震撼程度較哥帥行天橋更甚。

刮淨鬍子的年輕高普。（影片截圖）

隨着高普即將在今季尾離開利物浦，他與哥迪奧拿在場邊鬥智鬥力的經典畫面在周日利物浦對曼城英超一戰後很大機會成為絕唱，賽後二人緊緊擁抱近10秒，兩位現今最強領隊對彼此的欣賞與尊敬，盡在不言中。

周日利物浦對曼城英超一戰，賽後哥迪奧拿與高普緊緊擁抱近10秒。（Getty Images）

哥帥行Catwalk影片：

高普昔日參加遊戲節目影片：