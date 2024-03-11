英超｜阿仙奴利物浦曼城最後10場賽程比較　熱刺左右爭標形勢

隨着利物浦1：1賽程曼城，阿仙奴暫居榜首，英超「三頭馬車」的爭標形勢更加緊張：阿仙奴和利物浦同得64分，「兵工廠」以較佳得分球差排榜首，紅軍次之；曼城僅僅落後1分，以63分排在第2位。

本文比較三隊爭標份子最後10輪聯賽賽程，分析在各種因素下，三隊形勢的優劣。



阿仙奴上季爭標功虧一簣，今季阿迪達能否終於領軍登頂？

阿仙奴：聯賽賽程難度最高 無足總盃賽負擔

如果單純比較三隊最後10輪賽程，牌面上，阿仙奴的難度是最高的，不僅作客場數最多、次循環未交手的「傳統Big 6」也達到4隊之多。下一輪聯賽便要作客曼城，今季「兵工廠」首輪在主場1：0擊敗了曼城，但近8次曼城在英超主場對阿仙奴，全數贏波。作客曼城，對阿仙奴來說無疑是餘下賽事中最大考驗，若能贏波，肯定大振士氣。

另外，阿仙奴在最後直路上，還要作客北倫敦死敵熱刺和曼聯，上季，「兵工廠」作客擊敗過熱刺、在奧脫福則輸波，今季要再爭標，則沒有失分空間。同時阿仙奴還有一場主場對車路士的聯賽早前延期，仍待賽會公布。

利物浦下半季傷兵潮大爆發，但同時一眾年輕球員也有力擔大旗。（Getty Images）

利物浦：作客兩死敵有暗湧 雙線盃賽+傷兵潮成憂慮

利物浦餘下賽程中，牌面上最難應付的當然是作客曼聯和熱刺，紅軍在首循環的「雙紅會」在主場只能跟曼聯踢成0：0，該場曼聯士氣特別好，作客更加不易應付。不過，這場對戰，應可在稍後的足總盃8強一窺形勢。

另外，相比起發揮起伏不定的熱刺，更令利物浦球迷擔心的相信是作客愛華頓的比賽，即使「拖肥糖」有多不濟，但對着紅軍總是特別有鬥志，利物浦要擊敗他們往往要扭盡六壬。

除了兩大死敵的關口，利物浦另一關口就是尚有足總盃和歐霸盃兩條戰線，目前在歐霸盃已很大可能進入8強，而在足總盃能否再進一步，3月17日作客曼聯的8強過後便有分曉。

以紅軍目前的傷病情況，要三線作戰確實比較吃緊，但一班年輕球員的戰力，經過早前聯賽盃決賽和足總盃後，相信已有目共睹。

曼城是下半季反壓對手贏冠軍的專家。（Getty Images）

曼城：陣容最雄厚 鬥北倫敦雙雄是最大難題

曼城的賽程，牌面來說是最易應付的，最大考驗是3月底在主場對阿仙奴，若能贏波，往後的路相信會順逐得多；不過作客熱刺對於曼城來說同樣不易踢，兩軍近6次交手，「藍月亮」其實處於下風，只得2勝1和3負。

另外，曼城雖然跟利物浦一樣，要分心出戰歐洲賽和足總盃，不過在眾主力都傷癒之下，他們的陣容深度較紅軍好得多，多線作戰對財力雄厚的「藍月亮」一向不是問題。加上曼城近季在爭冠路上，下半季全勝反壓對手的情況不罕見，今季重演也不教人意外。

（01美術製圖）

曼城主場對阿仙奴，是三隊爭標份子今季最後一次直接交手。（Getty Images）

爭冠關鍵賽程1：曼城對阿仙奴

利物浦在主場賽和曼城後，英超爭標形勢更加緊湊，下一場能影響整個形勢的賽事，無疑是3月31日曼城主場對阿仙奴，無論哪一隊獲勝，都能獲得優勢，對利物浦來說，和波當然是最理想賽果。

最終冠軍誰屬，會否由熱刺決定？（Getty Images）

爭冠關鍵賽程2：「對熱刺」

阿仙奴、利物浦和曼城餘下賽程的最大共同點，是都要對熱刺。熱刺今季雖然沒有了哈利卡尼，但在普斯迪高古（Ange Postecoglou）執教之下，整體表現改善不少，有望獲第4名、重返歐聯。

阿仙奴和曼城都要作客熱刺，熱刺在主場對死敵阿仙奴通常更有鬥志，近年戰績勝和負都有，結果難料；而熱刺對曼城通常也有不俗表現，近年交手戰績還佔優。

利物浦對熱刺雖有主場之利，但今季首循環作客時已輸給對手，紅軍過往在主場對熱刺多以一球差距險勝、前季則2：2和波，總體而言，熱刺對三強都有能力令對手失分，隨時成為爭標上左右大局的球隊。