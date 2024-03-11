英超︱利物浦曼城巔峰對決　藍月亮心思角球開紀錄　紅軍12碼扳平

英超榜首大戰利物浦主場迎戰曼城，甫開賽已張力十足，雙方領隊與球員鬥智鬥力，幾乎每次攻勢都去到盡，23分鐘曼城靠一次盡顯心思的角球，由史東斯先開紀錄。

利物浦下半場早段憑一記十二碼扳平，雙方踢成1：1和局收場，英超爭標形勢依然緊張，阿仙奴、利物浦和曼城三頭馬車仍難分高下。



史東斯（藍衫5號）為曼城先開紀錄一刻。（Getty Images）

利物浦主場出戰，沿用4-3-3陣式，領隊高普先收起近期屢受傷患困擾的射手沙拿，右翼由年輕人艾利洛出任，夥拍紐尼斯、迪亞斯攻堅。左閘方面，羅拔臣亦列後備，由祖高美斯出任。三人中場是遠藤航、蘇保斯拿爾和麥亞里士打。門將再次由基利靴擔任正選，取代有傷的艾利臣。

曼城以三中堅、雙防中的3-2-4-1陣式出戰，收起近期狀態平平的中堅魯賓迪亞斯，由獲加、艾簡治和尼敦阿基踢三中堅。甫開賽曼城已反客為主，利用精準傳球和轉向多次找到空位進攻，頭10分鐘佔盡優勢。利物浦之後逐漸站穩陣腳，搶回主動持續發動攻勢，紐尼斯橫傳予路爾斯迪亞斯射入，但越位在先。

史東斯在大戰中為曼城先開紀錄，開心跳起慶祝。（路透社）

雙方進攻拳拳到肉，均被早有預備的防守一一瓦解，直到23分鐘曼城一次角球，一次出奇不意的進攻模式，終撕破利物浦防線。角球仍是由奇雲迪布尼主理，做法卻不是慣常的大腳高波或短角球，而是以一記勁度十足的低飛球，皮球直飛近柱，史東斯在隊友尼敦阿基單檔下入楔起腳撞入，曼城憑這記極富心思的角球戰術先開紀錄。

今場有多個位置的精彩對碰，狀態大勇的科頓多次扭過祖高美斯，獲加與迪亞斯的速度對決，雲迪積克大戰夏蘭特，巴特利連環惡鬥貝拿度施華和艾華利斯等等。上半場曼城一球領先，利物浦即使未能以最強陣容應戰，仍能與曼城平分秋色，戰況緊張刺激，紅軍落後之下，王牌沙拿出場應該只是時間問題。

紐尼斯高速突入禁區，被出迎的艾達臣撞跌，球證奧利華吹罰十二碼。（Getty Images）

下半場開波，沙拿果然已開始在場邊熱身。47分鐘尼敦阿基回傳予門將艾達臣力度稍為不足，紐尼斯高速突入禁區，被出迎的艾達臣撞跌，球證奧利華吹罰十二碼。經VAR核實確認判罰，由麥亞里士打操刀主射入網，50分鐘利物浦追平1：1。

麥亞里士打操刀主射入網，50分鐘助利物浦追平1：1。（Getty Images）

艾達臣疑在與紐尼斯相撞時受傷，捱多一會終在56分鐘被調離陣，由後備門將奧迪加（Stefan Ortega）入替。利物浦形勢佔優之際，高普一口氣作出兩調動，60分鐘換入沙拿和羅拔臣，調出巴特利和蘇保斯拿爾。沙拿甫上陣已交出一記「手術刀」斜線送迪亞斯一程，可惜哥倫比亞翼鋒單刀射門斜出，未能把握黃金機會。

哥迪奧拿眼見戰情不利曼城，68分鐘亦作兩調動，迪布尼、艾華利斯被換出，以高華錫和杜古入替。雙方各有入肉埋門，利物浦守將羅拔臣左路地波傳中，紐尼斯門前撞射被曼城後備門將奧迪加擋出；之後輪到曼城翼鋒科頓近門起腳，基利靴擋出皮球再省中科頓後中楣。75分鐘，利物浦再作調動，今場十分勤力的紐尼斯被換出，由加普取代。

高普、哥迪奧拿高手過招，再次和局收場。（路透社）

比賽尾段利物浦攻勢浪接浪，惟未能再取得入球，反而88分鐘曼城一次反擊，杜古左路起腳勁射，基利靴也投降，皮球中柱彈出不入。補時8分鐘，雙方鬥至最後一刻仍勝負難分，利物浦終以1：1賽和曼城。

高普季尾將會離開利物浦，他與哥迪奧拿由德甲鬥到英超，高手過招互有勝負，彼此惺惺相惜，今次很可能是兩位主帥最後一次英超對決，賽後二人一記擁抱，盡在不言中。

雙方各得1分，利物浦28戰64分，追至與阿仙奴同分，惟得失球差不及對方列次席，曼城則以 63分守在第三位，今屆英超爭冠形勢依然難分高下。